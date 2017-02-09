Apartman zillerini çalıyor!
Gecenin bir vakti komşular sokaklara dökülüyor. Avaz avaz bağırıyor 'Al kocanı başımdan' diye. Kocam "Tamamen bitti" diyor. Bir de duyuyorum, yine büyük aşk yaşıyorlar. Zaten kadına ev tutmuş ve ilişkileri ben evlenmeden önce de varmış.
Zamanında eşim beni görücü usulü, ailesi istediği için aldı. Bense ilk gördüğümde aşık olmuştum. Kaynatam, çocuğumuz olduğu için boşanmamıza izin vermiyor... Ne yapacağımı şaşırdım.
Rumuz; Ş. Gül
S. U. CEVAP; Aslında okurlar bilir, son raddeye kadar eşlerin ayrılmasına karşıyımdır. Hele de ortada evlat varsa. Ama bu adam belli ki o kadından kopamayacak.
Ha dersen ki 'ben katlanırım, böyle devam etsin'; O vakit beyefendinin biraz elden ayaktan düşmesini bekleyeceğiz ki sonrasında ipler senin elinde olsun.
Malum 'pişman koca' gibisi yoktur, kuzu gibi olurlar.
Böylece yaşlılığın fevkalade geçer.
CEVAPSIZ TEK SORU
Selda hanım dünyanın en zor sorusunu buldum; Çocuğunuza ne kadar harçlık vereceksiniz? Oğlumuz 16 yaşında, az para versem 'ya hırsızlık yaparsa' diye korkuyorum.
Çok versem, 'kendi elimle uyuşturucuya mı iterim' diyorum.
Malum bu devirde fazla para yetişkinleri bile kötü yola sürüklüyor. İki arada bir derede kalakaldım. Siz bu konuda bana ne tavsiye edersiniz? Az mı, çok mu para vereyim?
Rumuz; Baba
S.U. CEVAP; Uzmanlar, gençlerimizin madde alışkanlığı nedenlerini sadece verilen harçlıkla açıklamıyor. Büyük ölçüde 'ailenin evladına yaklaşımı, ilgisi, anlayışı önemlidir' diyor. Ama haklısınız, harçlık meselesi benim için de cevapsız sorulardan biri.
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- Selda Uskan
- Apartman zillerini çalıyor!
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