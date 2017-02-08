Gözü beni görmüyor!
S.U. CEVAP; Rahmetli eşim de öyleydi, değil saçımı boyamak kafamı kazıtsam fark etmezdi. Ama zamanla alışıyorsunuz. Bunu sizi sevmediğinden değil, beyni sürekli meşgul olduğu için yaptığını anlıyorsunuz çünkü. O zaman da sorun kalmıyor.
KALP GÖZÜYLE GÖRMEK
Önemli olan sizi kalp gözüyle görmesi.
Diğeri için biraz taktik uygulayabilirsiniz.
Mesela bir gün kırmızı mini etek giyin, göğüs dekoltenizi belinize kadar açın, "Bakkala gidiyorum hayatım, bir şey lazım mı?" diye önüne dikilin. Bakalım ne ısmarlayacak dermişim. Şakası bir yana böyle böyle size alıcı gözle bakmayı öğrenecektir.
İLGİMDEN BUNALMIŞ!
Yeni evliyim. Eşim beni çalıştırmıyor.
Hamileyim zaten. Öyle insanların dediği gibi 'Analık duygusu' filan hissetmiyorum.
Aklım hep eşimde. Günde 6 kez telefon etmese bunalıma giriyorum. Arkadaşıma 'Boğulacak gibi oluyorum' demiş. Şoke oldum. Aşkımız bitti mi, ne yapayım?
Rumuz; AŞIK
S.U. CEVAP; Yandaki mektuba kıyasla buradaki sorun, eşinden çok seni bağlıyor.
Ciddi meşguliyetler bulsan, gününü dolu dolu yaşasan, hem kendinden memnun kalacaksın, hem de kocanın yakasından düşeceksin. Böylece adam boğuluyormuş gibi hissetmeyecek. Zaten bebeğin doğunca, analık duygusu sana kocanın adını bile unutturacak. Bu kez de o senin ilgisizliğinden şikayet edecek.
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- Selda Uskan
- Gözü beni görmüyor!
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