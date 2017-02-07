Senaryolara taş çıkartır!
Bize sorarsanız, Fahire Kara'nın hayat hikayesi de acilen filme çekilmeli veya dizi yapılmalı. Düşünsenize 9 çocuğunuzu bırakıp 'döneceğim' diye gidiyorsunuz ama başınıza kaza geliyor dönemiyorsunuz.
Ve bambaşka bir yaşama mahkum oluyorsunuz! Mahkumiyetin adı; zalim yeni koca ve doğurduğunuz üç çocuk!
O arada, esas eşiniz de sizi öldü sanıyor ve evleniyor. Roman konusu değil de nedir?
İmza; Sahil Belir/Kurtköy
S.U. CEVAP; Haklısınız Sahil hanım, benim de ilk aklıma gelen 'İki Esir' adlı roman olmuştu. Bilirsiniz hikaye, 1. Dünya Savaşı'nda Sibirya'da esir düşmüş Peter ile güzel Miette'nin aşkını anlatır. Tıpkı Fahire hanım gibi birbirilerine kavuşmak için verdikleri mücadeleye tanık oluyorsunuz.
Daha sonra Peter'ın ölüm haberi gelir ve umudunu yitiren Miette'nin hayatına başka bir erkek girer. Aradan yine uzun zaman geçer, savaş sona erer. Miette ve kocası Rusya'ya geziye giderler. Bu arada Peter'ın mezarını da ziyaret edecekler...
Ama yolu şaşırırlar ve az ilerideki toprak evde yaşayan Rus aileye adres sorarlar.
Anaç bir anne, kırmızı suratlı çocuklar ve uzun sakallarıyla hayli karizmatik bir koca... Adam mezarlığı tarif eder ve arabanın içinde oturan Miette'ye 'Rus köylüsünden beklenmeyen bir nezaketle' selam verir..." Anlarsınız ki Peter da Fahire hanım gibi bambaşka bir hayata mahkum olmuş, yaşamaktadır.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Senaryolara taş çıkartır!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gelin değil hizmetçiyim 06 Şubat 2017, Pazartesi Selda abla hayatımı yazın, bütün kızlara ders olsun. Lise çağında kaçarak evlendim. Ailem başlık parası alınca...
- Yeteeeeeeer! 05 Şubat 2017, Pazar Selda hanım artık sesimizi duyurun. Kadın olarak 'Kadınların öldürülmelerine' isyan ediyoruz. Sosyal medyada karşılaştığımız...
- Tembel kocaları kınıyorum! 04 Şubat 2017, Cumartesi Selda abla, bir koca düşünün sabahtan akşama kanepeye kaykılıp televizyon izliyor. Bunun babası bile hala çalışıyor...
- Evladım tehlikede! 01 Şubat 2017, Çarşamba Selda hanım, kızım kaçarak evlendi aylardır ne yapar ne eder bilmiyorum. Kocası olacak adam 2 kadın boşamış. Hepsi...
- Acaba kaderim mi? 31 Ocak 2017, Salı Selda hanım bilmem kadere inanır mısın? Ben 15 yaşındayken karşı komşumuzun oğluna istediler. Deniz teğmeniydi...