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  1. Yeteeeeeeer!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi

Gelin değil hizmetçiyim

Selda abla hayatımı yazın, bütün kızlara ders olsun. Lise çağında kaçarak evlendim. Ailem başlık parası alınca sustu oturdu. Gelin gittiğim gün anladım ki hizmetçilik yapmam için beni almışlar. Kayınlarım o zaman bekardı, kaynanam bütün işi benim üstüme yıktı. Çoluk çocuk derken zaman geçti bu güne geldik. Kızlar bilsin ki 'o yaşta aşk sandıkları şey geçici bir heyecandan başka bir şey değil!' Ben daha gittiğim gün pişman olmuştum ama dönmeme izin vermediler. Çile çekmem gerekiyormuş. Onlar bu hatayı yapmasın. RUMUZ; KARA GELİN

S.U. CEVAP; Hadi siz Doğu'nun gelenek anlayışının kurbanı olmuşsunuz, ya modern ve aydınlar şehrimiz İzmir'e ne demeli? Bugünlerde haber konusu, '13-14' yaşındaki kızların 'başlık parası' karşılığı evlenmelerine izin verildiğini duyuyoruz. Çocukluk aşkı konusunda ise haklısınız; Hafta başı, "Tolga'ya bayılıyorum" , hafta sonu, "Benim tipim Tolga değil, Hüseyin'miş" diyerek sürüp giden aslında ne şeker bir dönemdir...

TEŞEKKÜR ETMEYİ BİLMEK
Selda abla kızın birine deli gibi aşığım. İlk önceleri 'gururlu, onurlu' diyordum ama bunun 'burnu büyüklük' olduğunu anladım. Ne yaparsam yapayım ağzından bir 'teşekkür' sözcüğü çıkmıyor. Hadi beni geçtim, annem geçenlerde çetik mi nedir ondan örmüş, "Elinize sağlık" bile demedi. Bu ileride başka sorunlara yol açar mı bilemedim... Rumuz; Mehmet Basri

S.U. CEVAP; Biz büyükler iki yün çorap ördük diye kimsenin minnetle ayaklarımıza kapanmalarını istemeyiz ama ufak bir teşekkür de hakkımız galiba... Senin 'gurur abidesine' gelince; üzülme, zamanla olgunlaşacak ve özellikle el emeğinin değerini anlayacaktır. Niyetin ciddiyse, yine onu incitmeden bazı şeyleri öğretebilirsin.
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