Gelin değil hizmetçiyim
S.U. CEVAP; Hadi siz Doğu'nun gelenek anlayışının kurbanı olmuşsunuz, ya modern ve aydınlar şehrimiz İzmir'e ne demeli? Bugünlerde haber konusu, '13-14' yaşındaki kızların 'başlık parası' karşılığı evlenmelerine izin verildiğini duyuyoruz. Çocukluk aşkı konusunda ise haklısınız; Hafta başı, "Tolga'ya bayılıyorum" , hafta sonu, "Benim tipim Tolga değil, Hüseyin'miş" diyerek sürüp giden aslında ne şeker bir dönemdir...
TEŞEKKÜR ETMEYİ BİLMEK
Selda abla kızın birine deli gibi aşığım. İlk önceleri 'gururlu, onurlu' diyordum ama bunun 'burnu büyüklük' olduğunu anladım. Ne yaparsam yapayım ağzından bir 'teşekkür' sözcüğü çıkmıyor. Hadi beni geçtim, annem geçenlerde çetik mi nedir ondan örmüş, "Elinize sağlık" bile demedi. Bu ileride başka sorunlara yol açar mı bilemedim... Rumuz; Mehmet Basri
S.U. CEVAP; Biz büyükler iki yün çorap ördük diye kimsenin minnetle ayaklarımıza kapanmalarını istemeyiz ama ufak bir teşekkür de hakkımız galiba... Senin 'gurur abidesine' gelince; üzülme, zamanla olgunlaşacak ve özellikle el emeğinin değerini anlayacaktır. Niyetin ciddiyse, yine onu incitmeden bazı şeyleri öğretebilirsin.
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