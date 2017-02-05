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  1. Tembel kocaları kınıyorum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Şubat 2017, Pazar

Yeteeeeeeer!

Selda hanım artık sesimizi duyurun. Kadın olarak 'Kadınların öldürülmelerine' isyan ediyoruz. Sosyal medyada karşılaştığımız "Kocasını boşamaya kalkmayacaktı o zaman" diyen erkekleri Allah'a havale ediyoruz. Çıldırdığımız nokta, kızı 16 yerinden bıçaklarken aslan kesilen bu adamların, polisi görünce fare gibi kaçmaları. Hepsi kahrolsun. Rumuz; Beykoz kadınları

S.U. CEVAP: Gerçekten hata kimde? Eşini iyi tanımadan, araştırıp sormadan evlenen kızlarımızda mı? Yoksa erkeğe, 'kadın üstünde her türlü hak iddia edebilirsin' bilinçsizliğini ve şuursuzluğunu aşılayan toplum ve ailelerde mi? Bence sonuç itibariyle suçun önemli bölümü de kanunlarımızın yetersizliği... Devir malum, kötülüğe -moda tabirleevrilmiyor, doğrudan o tarafa doğru devriliyoruz... Bu yüzden birileri çıkıp bu işi derhal kökünden çözmeli. Gerçekten yeter.

BEN HER ŞEYİ BİLİRİM
Selda hanım tahsilli bir anneyim ve oğlumu da meslek sahibi yaptım. Daha önce bir kıza aşık olmuştu, okumamış diye istemedim. Şimdi üniversitede tanıştığı bir kızla nişanlı. İyi hoş kız, ailesi de dengimiz. Yalnız çok bilmiş. Her konuda fikri var. Oğlum ise sessiz. Yavrumu bu kızdan da ayırırsam vicdan azabım ikiye katlanacak. Beni biraz teselli eder misiniz? Rumuz; Sevtap

S.U. CEVAP: Öncelikle gelininize zarif bir biçimde şunu anlatın ve tepkisini ölçün; "Çok şey bilinebilir ama her şeyi bilmek hiçbir kula nasip olmamıştır." Size hak veriyor ve kabulleniyorsa, belli ki bu tavrı gençlik heyecanından kaynaklanıyor. O zaman sorun yok. Ama iddiasını sürdürüyorsa Allah size sabır versin; 'her şeyi bilmek' kadar sevimsiz, sıkıcı ve tahammülsüz bir durum düşünemiyorum çünkü...

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