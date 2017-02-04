Yol Durumu
  1. Evladım tehlikede!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi

Tembel kocaları kınıyorum!

Selda abla, bir koca düşünün sabahtan akşama kanepeye kaykılıp televizyon izliyor. Bunun babası bile hala çalışıyor ama beyimiz "Getir hanım bir çay, nerede bunun böreği, çöreği, sen ne biçim kadınsın" deyip oturuyor. Şimdi boşamaya kalksam akrabalar üstüme yürür "Adamın dayağı yok, içkisi yok, sen kudurdun mu" diye. Ama iş bunlarla bitmiyor ki, ben de canım, isteklerim var. Kocama benzeyen bütün kocaları huzurunda kınıyorum. Rumuz; Roman

S.U. CEVAP; Şu fikre ne dersin? Bir haftalığına baba evine yerleş. Komşulara da tembihle kocana su bile vermesinler. Bir süre sonra elbette o kanepeden kalkmak zorunda. Yalnız şöyle bir durum söz konusu, döndüğünde evi çöp ev olarak bulabilirsin. Çünkü böyle tiplere pislik içinde yaşamak da koymaz. İşin acısı ise 'bir zamanlar bu adama kim bilir nasıl aşıktın!' Tek çaren farz et ki yatalak birine bakıyorsun...

AİLEMDEN SAKLIYORUM
Yakında evleniyorum. Nikahımıza bir ay var. Nişanlımın tam iki kere cezaevine girip çıktığını öğrendim. Şoke oldum. Biri adam yaralama, diğeri gençken kız kaçırmış. Tabii aileme söylemedim. Kendi başıma da karar veremiyorum. Akrabalarıma söylersem onlar babama anlatırlar. Korkuyorum. Ayrılmak istesem, bana kötülük yapar mı bilmiyorum. Rumuz; Hacer

S.U. CEVAP; Sen söylemezsen aileni bir şekilde bulup ben söylerim... Tabii cezasını çekmiş insana suçlu yaftası yapıştıramayız ama anlattıkların da hafife alınacak şeyler değil. Hem sonra ne demek, 'bana da kötü şeyler yapabilir!' Biliyorum lafım kulağından girip diğerinden çıkacak ama biraz bekle, adam kaçmıyor. Belki de özünde iyi biridir ama bunu öğrenmeden sakın evlenme.
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