Evladım tehlikede!
Kocası olacak adam 2 kadın boşamış.
Hepsi de dayak yüzünden. Biricik yavrum bu adamın çocuklarına bakıyor.
Baksın sevaptır. Benim korkum ya kızıma da şiddet uygularsa. Aynı şehirde değiliz.
Başına bir şey gelse yetişemem bile.
Çıldırmak üzereyim.
Rumuz; Ana yüreği
S.U. CEVAP; Evladınız için duyduğunuz endişeyi anlıyorum ama hadi şimdi siz orada ben burada yırtınalım, neyi değiştirebiliriz? O yüzden yakın takipte kalmanız en iyisi. Tabii bunun için aynı şehre hatta aynı mahalleye taşınmak gerekebilir. İnşallah şartlarınız buna müsaittir. Yerinizde olsam, görüştükleri komşu, bakkal, kasap, muhtar kim varsa dostluk kurar, birinci ağızdan haberlerini alırdım. Ve damadın en ufak tacizinde karşısına dikilirdim. 'Elimde koca bir odunla' diyeceğim ama pek etik olmayacak. Zaten hırsımdan söylüyorum.
NEREDESİN EY VİCDAN?
Selda hanım, size ve okurlarınıza en yakın arkadaşlarımı şikayet edeceğim.
Haftanın iki günü buluşup okey oynuyoruz.
Kumarda para kaybeden bu hanımlar misal arabalarını yıkamaya bırakıyorlar ama çocuğa iki lira bahşiş verirken elleri titriyor. Üzüntüm sadece az para vermeleri değil, adam yerine koymamaları.
Oyun arkadaşlarım olmasa hiç biriyle görüşmem inanın.
Rumuz; Sevim
S.U. CEVAP; Anladığım kadarıyla arkadaşların çok parası var. Büyük ihtimal koca çalışıyor bunlar yiyor. Tabii gözümüz yok Allah daha fazla versin. İşin en acısı, belirttiğiniz gibi 'Karun bolluğu' kendilerine 'gönül bolluğu' vermeye yetmemiş. Öte dünyayı bilmem ama bu dünyada insan mutlaka ektiğini biçiyor. Size de tavsiyem uzak durun. Duramıyorsanız da her dakika başlarına kakın.
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- Selda Uskan
- Evladım tehlikede!
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