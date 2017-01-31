Acaba kaderim mi?
S.U. CEVAP; Bence bu beyefendi sizin kaderiniz. Bakın hayat ikinizi ne çok karşılaştırmış... Bir de şöyle düşünün; "Ne kaybedersiniz?" Yıllar önce sevgili Sezen Aksu'yu, kocalarından biri için "Sakın evlenme" diye uyarmıştık. O da demişti ki, "Bir eksik, bir fazla ne kaybederim!" Sizinki de o hesap ama düşünün, ya çok mutlu olursanız!
ŞIMARIKLIK ETTİM EVLENMEDİM
Selda hanım eskiden ailem çok zengindi, ben de çok güzeldim. 14 yaşımdan sonra görücüler gelmeye başladı. Şımarıklık ettim hepsini geri çevirdim. Sonra babam iflas etti, çalışıp ailemin yükünü üzerime aldım, kardeşlerimi büyüttüm. Anlayacağınız böylece 'evde kaldım!' Şimdi hepsi evlendi, ben ise yalnızım. Ve o kadar pişmanım ki! Kızlara tavsiyem, benim gibi yapmasınlar. Rumuz; S. Sevim
S.U. CEVAP; 'Yalnızlık faslına' formül bulursak, evde kalmak koca kahrı çekmemek adına pek hoş bir durumdur. Hele de berbat bir adamın eline düşmüşsen... Ama yapayalnız olmak da bir o kadar fena. Demek ki ne yapacağız, şahane arkadaşlar edinip, vefalı dostluklar kuracağız.
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- Selda Uskan
- Acaba kaderim mi?
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