Yol Durumu
  1. Yaşlılık bunalımı
Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Ocak 2017, Salı

Acaba kaderim mi?

Selda hanım bilmem kadere inanır mısın? Ben 15 yaşındayken karşı komşumuzun oğluna istediler. Deniz teğmeniydi ve benden 9 yaş büyüktü. Ailem meslek sahibi olmam için teklifi geri çevirdi. Sonra o evlendi iki kızı oldu, ben de evlendim ve kısa süre içinde ayrıldım. Tekrar karşılaştık, eşinden boşanmış bana evlenme teklif etti. Ama ben o sıralar başka birine aşıktım, yine olmadı yani. 6 ay önce telefonumu bulmuş aradı. "Artık yuva karmamızın zamanı gelmedi mi " diye sordu. Bu kadar yıldır kısmet olmayan bir işe kalkışmak beni korkutuyor, ne yapmalıyım sizce? Rumuz; Tansu

S.U. CEVAP; Bence bu beyefendi sizin kaderiniz. Bakın hayat ikinizi ne çok karşılaştırmış... Bir de şöyle düşünün; "Ne kaybedersiniz?" Yıllar önce sevgili Sezen Aksu'yu, kocalarından biri için "Sakın evlenme" diye uyarmıştık. O da demişti ki, "Bir eksik, bir fazla ne kaybederim!" Sizinki de o hesap ama düşünün, ya çok mutlu olursanız!

ŞIMARIKLIK ETTİM EVLENMEDİM
Selda hanım eskiden ailem çok zengindi, ben de çok güzeldim. 14 yaşımdan sonra görücüler gelmeye başladı. Şımarıklık ettim hepsini geri çevirdim. Sonra babam iflas etti, çalışıp ailemin yükünü üzerime aldım, kardeşlerimi büyüttüm. Anlayacağınız böylece 'evde kaldım!' Şimdi hepsi evlendi, ben ise yalnızım. Ve o kadar pişmanım ki! Kızlara tavsiyem, benim gibi yapmasınlar. Rumuz; S. Sevim

S.U. CEVAP; 'Yalnızlık faslına' formül bulursak, evde kalmak koca kahrı çekmemek adına pek hoş bir durumdur. Hele de berbat bir adamın eline düşmüşsen... Ama yapayalnız olmak da bir o kadar fena. Demek ki ne yapacağız, şahane arkadaşlar edinip, vefalı dostluklar kuracağız.
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