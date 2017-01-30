Yaşlılık bunalımı
S.U. CEVAP; Feraycığım, öncelikle yaşın ilerledikçe duaların içerik değiştirecek, "Allah elden ayaktan düşürmesin" baş duan olacak. "Her yaşın bir güzelliği var abla" diyenler veya eski fotoğraflarını görüp "Gerçekten bu sen misin, ne kadar değişmişsin" diyenler sinirini oynatacak. Şahsen benim, ağzımı büzüp bu arkadaşları bir güzel dövesim var. Bir de maddi sıkıntı çekip insana muhtaç olmak, yaşın verdiği onur ve gurura ters. Tam da aranılıp sorulmak hasretiyle tutuşurken dostların telefonuna çıkmaması mesela... İşte bir tek o zaman yürekten 'Keşke genç olaydım' diyorsun... Güzel tarafı ise, 'Bunaktır boş verin' hoşgörüsüne sığınıp, kafana göre takılma, dilediğini yapabilme ve söyleyebilme özgürlüğü kazanıyorsun. Bu yüzden yaşını yaşa...
HASRETLİK BAŞLADI
Selde abla geçen yıl da yazdım sana, 'sömestr tatili sevenleri ayırıyor' diye. Bu sene başka birine aşığım ve o da köyüne gitti anneleriyle. Çok korkuyorum, ya birine aşık olursa? Cep mesajlarıma dönmüyor. Bir keresinde, "Ailem çok kalabalık, ev ziyaretlerinden fırsat bulamıyorum" dedi. İnanayım mı? Rumuz; L. O.
S.U. CEVAP; Kızcağızım, öncelikle oğlan Yemen harbine gitmedi, altı üstü 150 km ötede ve 15 gün sonra dönecek. Sen biraz bizim dönemlerin kızı gibisin galiba, istiyorsun ki 24 saat göz göze oturalım. Hani şimdiki gençler, internet cep mesajı filan kendilerini oyalıyordu? Ayrıca korkma başkasını bulamaz, bulsa da el ele verip ayırırız.
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- Selda Uskan
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