Dişi mi erkeksi mi?
S.U. CEVAP: Kocalar erkeksi kadını sevmez çünkü artık kendi borusunun ötmeyeceğini bilirler. Dişilik ise malum öncelikle gizemli bir duruştur ve 'kendime ait hayatım var' demenin altını çizmektir. Ve elbette heyecan dolu bir cazibedir ve her zaman puanı alır. Ama asla fettanlık değildir. Misal, benim gibi masaya bel verip 'Kaçılın ben taşırım" diyen kadınların neresi caziptir, bunu iyi düşün. Diğer yanda dişiliği 'kedi mıymıntılığı' ile de karıştırma, bu da seni zayıf gösterir ve adamı bayıltır. En iyisi hayata dair önemli kararlar alırken sağlam dur, gerisi sana kalmış hangisi yakışıyorsa öyle ol.
ANA-KIZ MUHABBETİ
Selda abla karımla birbirimize aşık olarak evlendik. Kendisi tam bir ana kuzusuydu. Önceleri önemsemedim, 'çoluk çocuğa karışınca nasıl olsa ilgisi evine yönelir' dedim ama olmadı. Şehir değiştirdik, karım tutturdu annem de bizimle yaşayacak! Hayır deyip ayrı ev tuttum ama boşa kira veriyorum, kadın bizde kalıyor. Karım hiçbir şeyini paylaşmıyor, varsa yoksa anası... Rumuz; Beyti
S.U. CEVAP: Aslında ana-kız muhabbeti insanın içini ısıtan bir tablo. Ama sizinkiler biraz abartmış. Mailinizin bir yerinde 'birbirinizi hala çok sevdiğinizden ama boşanmaktan' söz ediyorsun. Sakın ha! Unutma ki yaşam uzun ve gün gelecek biz yaşlılar toparlanıp öte dünyaya göç edeceğiz. O zaman karının sana çok ihtiyacı olacak.
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- Selda Uskan
- Dişi mi erkeksi mi?
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