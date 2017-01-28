Yol Durumu
  1. Hayal kurmayalım
Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi

Fırsatçılar ...

Televizyonda izledim, 84 yaşında bir hanım, "Ağabeyimin mezarına, karısını gömmüşler, çıkartsınlar oradan" diye isyan ediyor. Aynı şeyi ben de yaşadım. Kocam sağlığında mezar almıştı. Erkek kardeşi ölünce kızları benden habersiz eşimin üstüne defnetmişler. Oysa kocam öldüğünde eltim ve çocukları demişti ki, "Öküz öldü ortaklık bozuldu!" O günden beri kapımı çalmadılar. Biliyorsunuz İstanbul'da mezarlıklar dolu. Bizim gibilerin durumum ise malum. Vallahi neredeyse ölmeye korkuyorum. O yaşlı hanımefendiye hak veriyorum, herkes başının çaresine baksın. Rumuz; Emekli

S.U. CEVAP; Benzer kaygılar taşıyoruz. Ama benim oğlan diyor ki, "Anne bi öl nasıl olsa koyacak yer buluruz!" Demek ki 'üst üste defnedilme' konusu her ailenin karşılaştığı bir durum. Bildiğim kadarıyla kabrin tapusu kimdeyse söz sahibi o oluyor. Bu arada, 'hakkınızı aramaya kalkışmakla' sadece kayınbiraderinizin ruhunu incitmiş olursunuz.

ÇOK SORU SORUYOR...
Selda abla 2 yaşındaki oğlumla günlerimiz yalnız geçiyor. Ancak onu uyuttuktan sonra iş yapıyorum, gazeteleri okuyorum. Tabi sizin baş takipçinizim, önerileriniz hoşuma gidiyor. Aslında problemim yok, sadece minik oğlum çok soru soruyor. Çevresindeki her şeyi öğrenmek istiyor. Bazen birini cevaplamadan, ikincisi üçüncüsü geliyor... Sizi çok öpüyoruz. Rumuz; Rüya-Mert

S.U. CEVAP; Minik oğlun bana Aziz Nesin'in 'Mu ni' hikayesini hatırlattı. Oradaki velet de her şeyi parmağı ile gösterip, "Mu ni" diye soruyordu. Da sonunda bütün aile çıldırmıştı. Sen topu biraz da babasına at, o cevaplasın. Bu arada uzmanlara göre 'akıllı olduklarının işaretiymiş!' (Baba değil, çocuğun.)
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