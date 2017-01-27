Yol Durumu
  1. Kan şekeri canavarı
Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Ocak 2017, Cuma

Hayal kurmayalım

Önceki günkü köşenizde, koca adayı değil sanki devlet başkanı tarif etmişsiniz; "iyi ve doğru düşünen, fikir ve proje üreten, çevresine fayda sağlayan, aydınlatan ve böylece sözü geçen-saygı duyulan!" Afedersin böyle adam var mı? Varsa benimki ne? Kızların beklentilerini yükseltmeyin. Zaten çoğu evde kalmış, hepten çürüyüp gidecekler... Rumuz; Rumuzsuz

S.U. CEVAP; Saçma sapan bir adamın elinde çürüyüp gideceğine bütün kızlar evde kalsın bin kere daha iyi. 'İdeal koca ve ideal devlet başkanının benzer özelliklerine' gelince haklısın, ne de olsa biri evini, diğeri ülkesini idare ediyor. 'İdeal' diye saydığım tüm vasıflar aslında hepimizde bulunması gereken doğal hasletler.

ÇÖP BACAKLIYIM!
Benim sorunum bacaklarımın ince oluşu. Artistler yağ dokusu enjekte ettiriyorlarmış ama o kadar param yok. Olsa da veremem, babam o sıska bacaklarımı kırar. Kalın çorap giyiyorum, bu kez yukarı basen bölümüm de kalınlaşıyor. Böyle mi ölüp gideceğim? Rumuz; L.L

S.U. CEVAP: Yün çorap doğru çözüm. Yalnız şöyle bir numara yapacağız; 2 çorap alıp, birinin basen kısmını kesip atacağız. Elimizdeki bacak bölümlerini diğerinin içine geçirip ekleyeceğiz ve ek yerinden aynı renk yünle dikeceğiz. Aslında kendin de örebilirsin. Üst tarafını ince yünle, aşağı doğru iki kat, üç kat yünle devam edebilirsin.
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