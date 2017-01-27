Hayal kurmayalım
S.U. CEVAP; Saçma sapan bir adamın elinde çürüyüp gideceğine bütün kızlar evde kalsın bin kere daha iyi. 'İdeal koca ve ideal devlet başkanının benzer özelliklerine' gelince haklısın, ne de olsa biri evini, diğeri ülkesini idare ediyor. 'İdeal' diye saydığım tüm vasıflar aslında hepimizde bulunması gereken doğal hasletler.
ÇÖP BACAKLIYIM!
Benim sorunum bacaklarımın ince oluşu. Artistler yağ dokusu enjekte ettiriyorlarmış ama o kadar param yok. Olsa da veremem, babam o sıska bacaklarımı kırar. Kalın çorap giyiyorum, bu kez yukarı basen bölümüm de kalınlaşıyor. Böyle mi ölüp gideceğim? Rumuz; L.L
S.U. CEVAP: Yün çorap doğru çözüm. Yalnız şöyle bir numara yapacağız; 2 çorap alıp, birinin basen kısmını kesip atacağız. Elimizdeki bacak bölümlerini diğerinin içine geçirip ekleyeceğiz ve ek yerinden aynı renk yünle dikeceğiz. Aslında kendin de örebilirsin. Üst tarafını ince yünle, aşağı doğru iki kat, üç kat yünle devam edebilirsin.
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- Selda Uskan
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