Yol Durumu
  1. Sebep benmişim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba

Kan şekeri canavarı

Selda abla, kadınlar kocalarının ihanetinden filan şikayet eder, benimkinin sorunu, 'karnı acıkınca canavara dönüşmesi!' Sanki içinden sırtlan çıkıyor. Yemek biraz geciksin tencere tava havalarda uçuşuyor... Sebep olarak da "Kan şekerim düştüğü için" diyor. Bana pek inandırıcı gelmiyor. Örneğin, bu adam işyerinde hiç mi acıkıp böyle krize girmez? Mesai arkadaşları -özellikle kadınlar- kendisinden pek memnun, "Melek gibi kocan var" diyorlar... Acaba bunlar bahane mi, ne dersiniz? Rumuz; MÜGE

S.U. CEVAP; Burada önemli olan 'eşinin karnı doyduktan sonra sergilediği hal ve tavırlar!' Meleklere dönüşüyor, seni öpücüklere boğuyor, çocuğu sırtına bindirip at gibi yerde dört ayak yürüyorsa adam haklı, sebep; o kör olası kan şekeri... Yok her daim böyle sinirliyse, altında başka şeyler aramalısın. En temizi, al karşına konuş, anlatsın bakalım 'başka nelere açmış beyefendi?'

İDEAL ERKEĞİ BULDUM
Selda abla doğduğumdan beri mükemmeliyetçi bir kızım. Sonunda arzu ettiğim gibi biriyle tanıştım. Kendisi ruh olarak büyük bir insan ve hedefleri de büyük. Bu beni hem sevindiriyor hem kaygılandırıyor, 'ayak uydurabilmem' açısından. Size göre ideal erkek nasıl olmalı? Rumuz; Uzun ince bir yol

S.U. CEVAP; Senin yaşındayken ideal sözcüğüne fazla anlam yüklerdim. Şimdiyse 'şefkatli ve sahip çıkan' kavramlarına kadar indirgemiş bulunuyorum. Bir tek 'büyük insan' tanımına itiraz edebilirim. Çünkü büyük değil güçlü olmak önemli. Güç ise; iyi ve doğru düşünen, fikir ve proje üreten, çevresine fayda sağlayan, aydınlatan ve böylece sözü geçen - saygı duyulan demek benim için. Yoksa büyüklük taslamak, büyük olmaya yetmiyor bilirsin.
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