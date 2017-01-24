Yol Durumu
  1. Gel de isyan etme!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Ocak 2017, Salı

Sebep benmişim

Selda hanım, eşim ve ailesi tarafından suçlanıyorum. Sebep; 'Karım benim yüzümden içkiye alışmış!' Oysa ben ağzıma alkol sürmem. Kendisi bütün gün boş boş oturuyor. Hiçbir şeye ilgisi yok. Bir kap yemek yapacak, patatesleri soyuyor, aradan iki gün geçiyor kabuklar hala lavabonun içinde... Bir diğer sorunumuz eğitim olarak benden çok altta. İlk zamanlar biraz kültür edinsin, bana ayak uydursun diye birlikte kitap filan okuyorduk. Ama ondan da sıkıldı. Ben de bıraktım şimdi kafasına göre takılıyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Rumuz; Bahattin

S.U. CEVAP; Keşke çocuğunuz olsaymış. O vakit bebekle oyalanır, sorumluluk alırdı. Ama ne oldu da eşiniz bu hale geldi esas onu sorgulamak lazım. İfade şeklinizden biraz kibirli davrandığınızı çıkardım, yanılıyor muyum? Kültürlü olması için kalkıştığınız 'Okuma eylemi' ise büyük ihtimal kızcağızın özgüvenini hepten yok etmiş. Lütfen siz önde, o arkada bir uzamana başvurun.

EVLAT DÖVÜLÜR MÜ?
Selda abla, kocamı herkese şikayet ediyorum. 7 yaşındaki oğlumuza dayak atıyor. Evet çocuk biraz fazla yaramaz ve laf dinlemiyor ama bu da çare değil ki! Eşime sorarsan, "Kendisi de zamanında ağabeyinden dayak yermiş ama bak sonunda 'Adam' olmuşmuş!" Çocuklarını döven bütün babaların elleri kırılsın. Rumuz; Çile

S.U. CEVAP; Dur kız elleri filan kırılmasın, başka yöntem buluruz. Mesela senin kocayı, kendisinden bir metre daha uzun bir adama dövdürelim, pestilini çıkarsın. Yanına da not yazıp koysun; "Küçük mahdumun intikamıdır" diye. Neyse şaka bir yana sen de eşini mutlaka bir doktora göstermelisin. (Doktoru da dövermiş, ne gülerim!)
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar