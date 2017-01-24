Sebep benmişim
S.U. CEVAP; Keşke çocuğunuz olsaymış. O vakit bebekle oyalanır, sorumluluk alırdı. Ama ne oldu da eşiniz bu hale geldi esas onu sorgulamak lazım. İfade şeklinizden biraz kibirli davrandığınızı çıkardım, yanılıyor muyum? Kültürlü olması için kalkıştığınız 'Okuma eylemi' ise büyük ihtimal kızcağızın özgüvenini hepten yok etmiş. Lütfen siz önde, o arkada bir uzamana başvurun.
EVLAT DÖVÜLÜR MÜ?
Selda abla, kocamı herkese şikayet ediyorum. 7 yaşındaki oğlumuza dayak atıyor. Evet çocuk biraz fazla yaramaz ve laf dinlemiyor ama bu da çare değil ki! Eşime sorarsan, "Kendisi de zamanında ağabeyinden dayak yermiş ama bak sonunda 'Adam' olmuşmuş!" Çocuklarını döven bütün babaların elleri kırılsın. Rumuz; Çile
S.U. CEVAP; Dur kız elleri filan kırılmasın, başka yöntem buluruz. Mesela senin kocayı, kendisinden bir metre daha uzun bir adama dövdürelim, pestilini çıkarsın. Yanına da not yazıp koysun; "Küçük mahdumun intikamıdır" diye. Neyse şaka bir yana sen de eşini mutlaka bir doktora göstermelisin. (Doktoru da dövermiş, ne gülerim!)
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- Selda Uskan
- Sebep benmişim
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