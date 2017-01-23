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  1. Kızımın kısmeti hazır!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi

Gel de isyan etme!

Selda hanım, ben iki genç kız babasıyım. Onların kılına zarar gelsin dünyayı yakarım. Haberlerde görmüşsünüzdür. Aynı yaşta bir evlat, eşek kadar adamın tacizi sonucu çocuk dünyaya getiriyor. Ama 'bilmem kaçıncı sulh hakimliği', yeterli delil yok diyerek bebeğe DNA testi yapılmasını reddediyor. Allah'tan 2.Sulh Ceza Hakimliği "Hayır bu test yapılacak" diyor da tacizci adam mahkum ediliyor. Bence, DNA testini reddeden ilk mahkeme heyetini de tutuklamak gerekir ki, bir daha böyle sonuç geciktirici kararlar alamasınlar. Rumuz; Vatandaş

S.U. CEVAP; Türk Ceza Yasası Maddeleri sabit olmakla birlikte, unutmayalım ki hakimlerin de 'takdir yetkisi' var. Demek ki bu olayda, mahkeme heyeti yetkilerini aksi yönde kullanmış. Tabii "Hangi akla hizmet" sorusunu sormakta haklısınız ama bunu hiç birimiz bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey, "Mağdur edilen çocuk, hakim beyin kendi kızı olaydı, acaba aynı kararı verir miydi?"

YEMEKTEN NEFRET ETTİM
Selda abla, yeni evliyim. Karım şimdiden 70 kilo. Aşırı yemek yiyor. Ben romantik bir adamım, akşamları elimde çiçekle geliyorum. İstiyorum ki masamızda mumlar olsun, göz göze bakışarak ne ziftleneceksek ziftlenelim dermişim... Aslında demeyecektim de sinirim bozuldu. Karşımda üst üste tıkıştıran, avurtları dolu kadın istemiyorum. Rumuz; Romantik

S.U. CEVAP; Eşinin şişmanlığından öte tarzını beğenmiyorsun ki bu durum ilişki açısından daha tehlikeli. Tavsiyem, bir yakınından rica et eşinle konuşsun ama gururunu incitmeden. Hadi gel şimdi hanımları birlikte uyaralım; çok iştahlıysanız ve yemek yerken kendinizden geçiyorsanız, 'Bir öğünü aynanın karşısında yiyin ve kendinizi izleyin!' Bakalım neye şahit olacaksınız?

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