Gel de isyan etme!
S.U. CEVAP; Türk Ceza Yasası Maddeleri sabit olmakla birlikte, unutmayalım ki hakimlerin de 'takdir yetkisi' var. Demek ki bu olayda, mahkeme heyeti yetkilerini aksi yönde kullanmış. Tabii "Hangi akla hizmet" sorusunu sormakta haklısınız ama bunu hiç birimiz bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey, "Mağdur edilen çocuk, hakim beyin kendi kızı olaydı, acaba aynı kararı verir miydi?"
YEMEKTEN NEFRET ETTİM
Selda abla, yeni evliyim. Karım şimdiden 70 kilo. Aşırı yemek yiyor. Ben romantik bir adamım, akşamları elimde çiçekle geliyorum. İstiyorum ki masamızda mumlar olsun, göz göze bakışarak ne ziftleneceksek ziftlenelim dermişim... Aslında demeyecektim de sinirim bozuldu. Karşımda üst üste tıkıştıran, avurtları dolu kadın istemiyorum. Rumuz; Romantik
S.U. CEVAP; Eşinin şişmanlığından öte tarzını beğenmiyorsun ki bu durum ilişki açısından daha tehlikeli. Tavsiyem, bir yakınından rica et eşinle konuşsun ama gururunu incitmeden. Hadi gel şimdi hanımları birlikte uyaralım; çok iştahlıysanız ve yemek yerken kendinizden geçiyorsanız, 'Bir öğünü aynanın karşısında yiyin ve kendinizi izleyin!' Bakalım neye şahit olacaksınız?
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Gel de isyan etme!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kızımın kısmeti hazır! 22 Ocak 2017, Pazar Selda abla kocamın sülalesi ile aramızda görüş farkı var. Evlenirken annem çok söyledi ama inanmadım, 'Hiçbir sorun...
- Yaşlılara üzülüyorum 21 Ocak 2017, Cumartesi Selda hanım, kimsesiz yaşlılarımıza çok acıyorum. Şahsen elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama tek...
- On yaş imkansız mı? 18 Ocak 2017, Çarşamba Selda abla sen de beni ayıplama ama onu doğduğu günden beri seviyorum. Önce bebekti, ben ise yan komşunun tıfıl...
- Oğlum onları çok seviyor 17 Ocak 2017, Salı Selda hanım, 16 yaşındaki oğlumun bir hastalığı var; jandarma ve polisin eğittiği kurtarma köpeklerine aşırı hayranlık...
- Karıma bakamıyorum 16 Ocak 2017, Pazartesi Selda hanım ruhumdaki fırtınayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca merak ediyorum benim gibi hisseden baba adayları...