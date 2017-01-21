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  1. On yaş imkansız mı?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi

Yaşlılara üzülüyorum

Selda hanım, kimsesiz yaşlılarımıza çok acıyorum. Şahsen elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama tek kişinin çabası neye yeter? Yan apartmanın 5. katında bir teyze var, iki blok ötede de oğlu ve gelini oturuyor. Kadın her gün camdan, gelen geçenden ilgi bekliyor. Bu insanlara neler yapılabilir, biraz da bu konuya değinseniz. Rumuz; Tekirdağ

S.U. CEVAP: Hepimizin çevresinde mutlaka yardıma muhtaç yaşlılar vardır. Araç sahibiysek onları hastaneye, semt pazarına götürüp, alışveriş torbalarını taşıyabiliriz. Hanımlar ise bu insanların evlerini temizleyip, o teyzeciklere banyo yaptırabilir, tırnaklarını, saçlarını kesip bakımlarını yapabilirler. Tabii kendimize yemek pişirdiğimizde bir kap da onlara götürmek sevapların en büyüğü. Hele de bayramlarda ellerini öpmek, ufak bir hediye vermek bu tonton ihtiyarlarımızı çok mutlu edecektir.

JAKEM'E TEŞEKKÜRLER
Sevgili okurlar hatırlayacaksınız, geçen gün bir anne, 16 yaşındaki oğlu Teo'nun 'Jandarmanın arama kurtarma köpeklerini' çok ama çok sevdiğini ve onlardan biriyle tanışmak istediğini yazmıştı. Sürpriz cevap Nevşehir, Jandarma Eğitim Merkezi 'JAKEM'den geldi. Jandarma Albay Şemsiddin Çetin sağ olsun bizi aradı, Teo ve ailesinin ne zaman isterlerse davetlileri olabileceğini belirtti. Tabii sadece onlar değil, dileyen herkes bu birbirinden değerli can dostları ziyaret edebilirmiş. Yakın alakalarından dolayı başta Orgeneral Yaşar Güler Komutanımız olmak üzere herkese bizden de teşekkürler... Adres; Jandarma Komutanlığı At ve Köpek Üretim ve Eğitim Merkezi... Telefon; 0384 213 13 86...
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