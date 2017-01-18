On yaş imkansız mı?
S.U. CEVAP; Bu durumda kız 20, sen 32, kayınvalide namzedin 36 yaşında... Aynı mahalleli, kıza değil annesine talip olaydın eminim hiç seslerini çıkarmazdı. Çünkü bazı insanların bu tip olaylara bakış açısı, geriye dönük kuyruk acılarına göre şekillenir. Kiminin aklı 'genç bir kızda kalmıştır' ama ninem kılıklı bir kadınla evlenmiştir. Kimiyse 'ben dururken neden o kızı istedi' diyerek kadere gönül koymuştur. Sen bütün bunlara kulaklarını tıka ve kızı bir an önce anasından iste. Hepsi kalakalsın.
KAHROLSUNLAR
Hani benim hasretimle yüreği yanıyordu? Hani ben onun tek sevdasıydım? Hani nereye gitse ben onunlaydım, beni unutmayacaktı? Selda abla, bana bu sözleri söyleyen adam, şu anda başka bir kadınla evli. Üç aydır komadayım. Aklıma kötü şeyler geliyor. Bana hiçbir açıklama yapmadan gitti, gittiği şehirde de evlendi. "Sen de başkasını bul" deme, erkeklere güvenmiyorum ki... Hepsi kahrolsun. Rumuz; Vildan
S.U. CEVAP; Sevdiği adamdan bu sözleri duyup sonra da terk edilen ne ilk kadınsın ne de son! Maalesef bu gerçekle yaşamayı öğreneceksin. Kafan attıkça bana yaz, konuşup dertleşelim. Tümüne değilse bile erkek milletine (oğlum hariç) sövüp sayalım, rahatlarız. Bir de merak ettim aklına gelen o 'kötü şey' neydi acaba?
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- Selda Uskan
- On yaş imkansız mı?
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