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  1. Kayınpederim kabusum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Ocak 2017, Pazartesi

Karıma bakamıyorum

Selda hanım ruhumdaki fırtınayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca merak ediyorum benim gibi hisseden baba adayları var mıdır? Sorun şu; Eşim hamile ve 24 kilo aldı. Ben kadın güzelliğini ön planda tutan bir erkeğim. Karım çok güzeldi ve yaptığım minik heykeller için poz verirdi. Ayrıca kadınların bazı özel hallerine de tahammülüm yoktur. Şimdi ona bakamıyorum bile, içim kalkıyor. Rumuz; Sanatçı

S.U. CEVAP; O zaman siz çişinizi-kakanızı içinize doğru yapıyor, ter kokmuyor, istifra etmiyor, burun karıştırmıyor kısaca tüm dünyevi 'dışavurum'ların dışında yaşıyorsunuz, kutlarım sizi. Efendi efendi, bu fikrinizi kendinize saklayın ve lütfen karınıza belli etmeyin! Dahası acilen bir ruh doktoruna gidin ki sorununuzun kaynağı ortaya çıksın. Bu arada benden de bir hatırlatma; eşinizin karnında, zatı alinizin hem bir erkek hem sanatçı olarak, yırtınsanız da asla başaramayacağınız güzellikte bir hayat yeşeriyor.

ÖLÜME NEDEN OLDULAR
Selda hanım Zeytinburnu'nda bina çöktü, yavrucak hayatını kaybetti. Sebep, yok efendim belediye neden yıkmamış, ilgililerin hatasıymış! Ben söyleyeyim; tek sorumlu var, o apartmanın yıkılmasına izin vermeyen üç-beş daire sahibi! Gözlerini para bürümüş. Onlar diretmeseydi o bina anında yıkılırdı. Benzeri kat sahipleriyle aynı sorunları yaşıyoruz da oradan biliyorum. Rumuz; Zeytinburnu

S.U. CEVAP; Haklısınız ama apartman yönetmeliği diye bir şey var ve harfi harfine uymak zorundayız. Maalesef değil binayı yıkmak, pencere açmak için bile kat maliklerinin tümünün rızası gerekiyor. Ben de sizin gibi aynı şeyi merak ediyorum, sözünü ettiğimiz o insanlar acaba vicdanları rahat uyuyabiliyorlar mı?

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