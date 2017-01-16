Karıma bakamıyorum
S.U. CEVAP; O zaman siz çişinizi-kakanızı içinize doğru yapıyor, ter kokmuyor, istifra etmiyor, burun karıştırmıyor kısaca tüm dünyevi 'dışavurum'ların dışında yaşıyorsunuz, kutlarım sizi. Efendi efendi, bu fikrinizi kendinize saklayın ve lütfen karınıza belli etmeyin! Dahası acilen bir ruh doktoruna gidin ki sorununuzun kaynağı ortaya çıksın. Bu arada benden de bir hatırlatma; eşinizin karnında, zatı alinizin hem bir erkek hem sanatçı olarak, yırtınsanız da asla başaramayacağınız güzellikte bir hayat yeşeriyor.
ÖLÜME NEDEN OLDULAR
Selda hanım Zeytinburnu'nda bina çöktü, yavrucak hayatını kaybetti. Sebep, yok efendim belediye neden yıkmamış, ilgililerin hatasıymış! Ben söyleyeyim; tek sorumlu var, o apartmanın yıkılmasına izin vermeyen üç-beş daire sahibi! Gözlerini para bürümüş. Onlar diretmeseydi o bina anında yıkılırdı. Benzeri kat sahipleriyle aynı sorunları yaşıyoruz da oradan biliyorum. Rumuz; Zeytinburnu
S.U. CEVAP; Haklısınız ama apartman yönetmeliği diye bir şey var ve harfi harfine uymak zorundayız. Maalesef değil binayı yıkmak, pencere açmak için bile kat maliklerinin tümünün rızası gerekiyor. Ben de sizin gibi aynı şeyi merak ediyorum, sözünü ettiğimiz o insanlar acaba vicdanları rahat uyuyabiliyorlar mı?
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Karıma bakamıyorum
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kayınpederim kabusum! 15 Ocak 2017, Pazar Selda abla yeni evliyim. Eşimin ailesi ile birlikte yaşıyoruz. Kocam çok iyi bir insan. Kayınvalidemle de aramızda...
- Hani otobüs güvenliydi? 14 Ocak 2017, Cumartesi Selda abla biliyorsunuz geçen hafta Ankara'da bir otobüs şoförü, kadın yolcuyu taciz etti, geberir inşallah. Annem...
- Dul-çocuklu-çaresiz 13 Ocak 2017, Cuma Selda abla, eşim sırf nafaka ödememek için işinden istifa etti. Kira geliri var, onu da 'bakıma muhtaç' diye annesine...
- Boy kompleksim... 11 Ocak 2017, Çarşamba Selda abla boyum 1.68... Erkek için resmen kısa boyluyum. Sevdiğim, uğruna öleceğim kız ise 1.74... Baş başayken...
- ‘Anneler ve oğullarına’ cevap 10 Ocak 2017, Salı Selda hanım dün bir okurunuza demişsiniz ki, "Bir erkek seni annesi ile tanıştırmıyorsa ne yapacağın belli... Hemen...