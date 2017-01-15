Yol Durumu
  1. Hani otobüs güvenliydi?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Ocak 2017, Pazar

Kayınpederim kabusum!

Selda abla yeni evliyim. Eşimin ailesi ile birlikte yaşıyoruz. Kocam çok iyi bir insan. Kayınvalidemle de aramızda sorun yok. Ama kayınpederim adeta kabusum oldu. Çok sert karakterli. Herkes önünde titriyor. Sinirlenince evde cam çerçeve iniyor. Açıkçası hiç huzurum yok. Hata yapacağım diye korkuyorum. Etrafında dört dönüyorum, hizmette kusur etmemek için. Bir keresinde "Ayrı eve çıkalım" dedim kıyameti kopardı. Çocuk olmadan annemin evine mi dönsem? Rumuz; Çaresiz

S.U. CEVAP; Kızlarımıza 'erken yaşta evlenmeyin' derken işte bunları kastediyoruz. Çünkü insan idare etmek de olgunluk gerektirir. Sana gelince olan olmuş ve belli ki bir süre daha bu gergin ortamda yaşamak zorundasın...

TORUN MUCİZESİ...
Acaba diyorum, bir bebek doğursan da kayınpederinin kucağına versen, adam çevresiyle uğraşmayı bırakır mı? Malum torunlar umulmadık mucizeler yaratabilirler. O da olmazsa geriye tek çare kalıyor, kayınpederi sinir doktoruna götürmek!

ÜVEY BABA KONUSU
Selda hanım yaşım 39. İkinci evliliğimi yaptım. İlk evliliğimden olan kızım 15 yaşında ve eşimin elinde büyüdü. Gerçek babasından daha çok sever. Ama huzurumuzu bozan şu diziler... Dizilerde üvey babasının tacizine uğrayan kızları görünce moralimiz bozuluyor. Açıkçası o sahneler gelince çok kötü oluyoruz. En çok da babamız... Rumuz; Rana

S.U. CEVAP; Kızınız gibi ben de üvey baba ile büyüdüm. Yaklaşık 1 yıl rahmetli oldu ve aynı sahneleri birlikte izlerdik. Ama rahatsız olmak yerine sevgi ve minnetle bakardık birbirimize. Siz de aynısını yapın ve eşinize deyin ki, "Dünyada ne kötü insanlar var, biz ne kadar şanslıymışız!" Tabii anne olarak yine de bir gözünüz açık olsun.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar