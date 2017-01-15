Kayınpederim kabusum!
S.U. CEVAP; Kızlarımıza 'erken yaşta evlenmeyin' derken işte bunları kastediyoruz. Çünkü insan idare etmek de olgunluk gerektirir. Sana gelince olan olmuş ve belli ki bir süre daha bu gergin ortamda yaşamak zorundasın...
TORUN MUCİZESİ...
Acaba diyorum, bir bebek doğursan da kayınpederinin kucağına versen, adam çevresiyle uğraşmayı bırakır mı? Malum torunlar umulmadık mucizeler yaratabilirler. O da olmazsa geriye tek çare kalıyor, kayınpederi sinir doktoruna götürmek!
ÜVEY BABA KONUSU
Selda hanım yaşım 39. İkinci evliliğimi yaptım. İlk evliliğimden olan kızım 15 yaşında ve eşimin elinde büyüdü. Gerçek babasından daha çok sever. Ama huzurumuzu bozan şu diziler... Dizilerde üvey babasının tacizine uğrayan kızları görünce moralimiz bozuluyor. Açıkçası o sahneler gelince çok kötü oluyoruz. En çok da babamız... Rumuz; Rana
S.U. CEVAP; Kızınız gibi ben de üvey baba ile büyüdüm. Yaklaşık 1 yıl rahmetli oldu ve aynı sahneleri birlikte izlerdik. Ama rahatsız olmak yerine sevgi ve minnetle bakardık birbirimize. Siz de aynısını yapın ve eşinize deyin ki, "Dünyada ne kötü insanlar var, biz ne kadar şanslıymışız!" Tabii anne olarak yine de bir gözünüz açık olsun.
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- Selda Uskan
- Kayınpederim kabusum!
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