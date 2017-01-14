Yol Durumu
  1. Dul-çocuklu-çaresiz
Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi

Hani otobüs güvenliydi?

Selda abla biliyorsunuz geçen hafta Ankara'da bir otobüs şoförü, kadın yolcuyu taciz etti, geberir inşallah. Annem de "Dolmuşa değil toplu taşıma araçlarına bin" diye beynimi yıkar sürekli. Alın işte, kızın başına ne geldiyse otobüste geldi! Rumuz; Gaye

S.U. CEVAP; Anneni hafiften ti'ye alıyorsun galiba. Hoş ben de aynı konuda anacığımla dalga geçerdim. O da yeminler verdirirdi, "Kızım nolur dolmuşa binme yoksa seni dağa kaçırırlar" diye. Yalnız bir farkla, biz o zamanlar Bağdat Caddesi'nde otururduk ve okul dönüşü bindiğim dolmuşlar şu bildiğimiz eskinin siyah Atatürk arabalarıydı. Yani şoför 500 yaşında, yolcular ise elinde filesiyle emekli amcalar. Hadi diyelim şeytana uydular... Bağdat Caddesi'nde kaçırılacağım dağ nerede di mi benim canım anam? Sözün özü; anneler aracın modeli konusunda yanılabilirler ama başa gelebilecek her türlü felaketi sezerler. Lütfen bunu kafamıza kazıyalım.

SOHBETLERE HASRETİZ
Selda Hanım, ben 57 yaşında emekli bir beyim. Sizin Arda Uskan'ın eşi ve Adnan Benk'in gelini olduğunuzu öğrendikten sonra köşenizi daha dikkatle takip ediyorum. Amacım sadece sohbet etmek. Çünkü çevremde günlük koşuşturmaca içinde kendine ve sevdiklerine zaman ayıramayan insanları çok fonksiyonlu aletlere benzetiyorum. Hiçbiri dosdoğru işlemiyor ve çabuk bozuluyorlar. İnsanlar da öyle; her yere, her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Bir şeyler hep eksik kalıyor. Rumuz; İzmir

S.U. CEVAP; Sizin gibi sadece sohbet etmek isteyen okurlarıma seldatosun@gmail. com adresimi veriyorum. Birikimlerinizden faydalanmak isterim. Ben de size Adnan abi ile ilgili bilmek istediğiniz 'özel ev hallerini' büyük bir mutluluk ve özlemle anlatırım.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar