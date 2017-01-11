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  1. ‘Anneler ve oğullarına’ cevap
Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba

Boy kompleksim...

Selda abla boyum 1.68... Erkek için resmen kısa boyluyum. Sevdiğim, uğruna öleceğim kız ise 1.74... Baş başayken sorun yok ama toplum içine çıkmaya utanıyorum. Bunun için psikoloğa gitmeye gerek var mı bilmiyorum? Aklıma Cem Yılmaz ve birbirinden uzun sevgililerini getiriyorum ama o Cem Yılmaz, boyu 1.33 olsa ne fark eder? İşin kötüsü bu kompleksimi biricik aşkıma itiraf edemiyorum. Bu yüzden yanlış anlıyor ve aramız açılmak üzere. Haklı olarak gezip eğlenmek istiyor. Mesela en sevdiği şey dans etmek ama biz hala evde halı üstünde dans ediyoruz. Merak ettim, bir kadın olarak sizin için kısa erkek ne ifade eder, duygularınız etkilenir mi? Bu arada piyasada satılan, ayakkabı içine konan 'ilave topuk' denedim olmadı. İnsan sakat gibi duruyor. Rumuz: Fidan boylum

SELDA USKAN'DAN ÖNERİ
Önce benimle ilgili soruna cevap vereyim; yeryüzünde kendimden daha kısa bir erkek olmadığı için böyle duygular yaşamadım. Ama 'yakışıklı erkek' dersen, aynı yeryüzünün en çirkin dört adamından biri olan Arda abinize acayip aşık oldum ve evlendim. Kafana taktığın şeye gelince ufak bir aparatla sorununu halledebiliriz. Şöyle ki; önce semt pazarına gidip, önü açık bildiğin ev terliği alacaksın ama taban kısmı topuğa doğru kalınlaşsın... Sonra ön taraftaki, ayağın girdiği bölümü kenarlardan kesip çıkaracaksın. Böylece elinde bir taban kalacak. İşte bunu, botlarının, çizmelerinin içine yerleştir. Tabii ayakkabın 1 numara büyük olursa daha rahat edersin. (Özellikle Ugg tipi botların içinde şahane duruyor ve hiç belli olmuyor).
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