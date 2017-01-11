Boy kompleksim...
SELDA USKAN'DAN ÖNERİ
Önce benimle ilgili soruna cevap vereyim; yeryüzünde kendimden daha kısa bir erkek olmadığı için böyle duygular yaşamadım. Ama 'yakışıklı erkek' dersen, aynı yeryüzünün en çirkin dört adamından biri olan Arda abinize acayip aşık oldum ve evlendim. Kafana taktığın şeye gelince ufak bir aparatla sorununu halledebiliriz. Şöyle ki; önce semt pazarına gidip, önü açık bildiğin ev terliği alacaksın ama taban kısmı topuğa doğru kalınlaşsın... Sonra ön taraftaki, ayağın girdiği bölümü kenarlardan kesip çıkaracaksın. Böylece elinde bir taban kalacak. İşte bunu, botlarının, çizmelerinin içine yerleştir. Tabii ayakkabın 1 numara büyük olursa daha rahat edersin. (Özellikle Ugg tipi botların içinde şahane duruyor ve hiç belli olmuyor).
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