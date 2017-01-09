Çocuk için fedakarlık (!)
S.U. CE VAP; Emin olun insan gençken ihaneti kabullenme konusunda farklı düşünüyor. Ve önüne çocuk dahil hiçbir gerekçeyi koymuyor. Ama zaman geçip, hele de babasız çocuk büyütmeye kalkışınca, o yürek dağlayan ihanetin ne kadar önemsiz olduğunu fark ediyor. 'Boşandığı eşiyle, çocuk için yeniden evlenen ve aynı evi ömür boyu arkadaşça paylaşan' biri olarak söylüyorum bunu. Ünlülerimize gelince; toplumun 'bile isteye özgürlük tanıdığı' bu insanlar, hele de söz konusu 'evlatların mutluluğu' ise bizleri takmasalar ne yazar değil mi?
ANNELER VE OĞULLARI
Selda abla 24 yaşındayım, 1.5 yıldır hayatımda biri var. Ama henüz annesi ile tanışamadım. Hayır kadın Avustralya'da filan oturmuyor, evleri Kadıköy tarafında. İlk zamanlar 'evleneceğimizi' söylüyordu şimdi o laf da kalktı ortadan. Ne yapmalıyım bilmiyorum, bir de sizin fikrinizi alayım dedim. Rumuz; Beklemelerdeyim
S.U. CEVAP;
Söyleyeyim ama fikrimi kabul etmeyeceğine kalıbımı basarım. Çünkü 'yol yakınken ayrıl' diyeceğim. Aslında emsal durumdaki kızlara darb-ı mesel gibi kelamım olacak; 'Bir adam ki seni 3 ay içinde anası-danası, hiç olmadık aileden biriyle tanıştırmıyor', tek bir açıklama bile yapmadan uzaklaşacaksın. Dönerse senindir, dönmezse salaklığına doymasın. He mi kızlar?
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- Selda Uskan
- Çocuk için fedakarlık (!)
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