Arkadaş edinemiyorum!
S.U. CEVAP: Bir gün Takvim'de şöyle bir başlık okuyacaksınız; "Yazarlarımızdan Selda Uskan'ı tımarhaneye kapattık! Kendisini son bıraktığımızda, 'Kızlar yalvarırım şu oğlanlara tavlanın lütfen' diye sayıklıyordu." Ey 'aklını kızlarla bozmuş' sevgili evlatlar; yahu biriniz de çıkıp desenize, "Buharlı trenler dikkatimi çekiyor, o buhar nasıl oluyor da treni yürütüyor acaba?" Ki sizi şahane lise bilgilerimle aydınlatayım! Ayrıca yaşımın bilmem farkında mısınız? Size 'zamane kızlarına akıl sır erdirebilen biri' gibi mi görünüyorum acaba? Üç beş şey biliyorduk onu da yazdık zaten.
ERKEKTE KÜPE Mİ OLUR?
Selda hanım oğlum 28 yaşında hala küpesini kulağından çıkarmadı. Bizim buralarda hoş karşılanmaz küpe. Memleketten akrabalar geliyor, rezil oluyorum. "İlle de bir şey takacaksan koluna zincir tak" diyorum. Bir bakıyorum öbür kulağına da takmış. Kara kaş kara göz bildiğin Türk erkeği. Hiç yakışıyor mu Selda hanım? Rumuz; Dertsiz ana var mı?
S.U. CEVAP: Ah benim dertli anacım, tek derdin bu olsun. Ama valla yakıştıran yakıştırıyor. Haklı olduğun ve benim de katıldığım nokta 'adam tipli adamlarda' sallantılı küpenin komik durduğu.
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