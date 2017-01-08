Yol Durumu
  1. Rapunzel özlemi...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Ocak 2017, Pazar

Arkadaş edinemiyorum!

Selda abla sana yalvarıyorum, lütfen bana birkaç taktik ver. Yoksa tek bir kızın elini tutmadan kuruyup kalacağım. Ne yapsam olmuyor... Rumuz; Çapkınsız çapkın

S.U. CEVAP: Bir gün Takvim'de şöyle bir başlık okuyacaksınız; "Yazarlarımızdan Selda Uskan'ı tımarhaneye kapattık! Kendisini son bıraktığımızda, 'Kızlar yalvarırım şu oğlanlara tavlanın lütfen' diye sayıklıyordu." Ey 'aklını kızlarla bozmuş' sevgili evlatlar; yahu biriniz de çıkıp desenize, "Buharlı trenler dikkatimi çekiyor, o buhar nasıl oluyor da treni yürütüyor acaba?" Ki sizi şahane lise bilgilerimle aydınlatayım! Ayrıca yaşımın bilmem farkında mısınız? Size 'zamane kızlarına akıl sır erdirebilen biri' gibi mi görünüyorum acaba? Üç beş şey biliyorduk onu da yazdık zaten.

ERKEKTE KÜPE Mİ OLUR?
Selda hanım oğlum 28 yaşında hala küpesini kulağından çıkarmadı. Bizim buralarda hoş karşılanmaz küpe. Memleketten akrabalar geliyor, rezil oluyorum. "İlle de bir şey takacaksan koluna zincir tak" diyorum. Bir bakıyorum öbür kulağına da takmış. Kara kaş kara göz bildiğin Türk erkeği. Hiç yakışıyor mu Selda hanım? Rumuz; Dertsiz ana var mı?

S.U. CEVAP: Ah benim dertli anacım, tek derdin bu olsun. Ama valla yakıştıran yakıştırıyor. Haklı olduğun ve benim de katıldığım nokta 'adam tipli adamlarda' sallantılı küpenin komik durduğu.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar