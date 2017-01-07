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  1. Kendini beğenmiş erkekler
Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi

Rapunzel özlemi...

Selda abla eşimle 8 ay önce severek evlendim. Çok da mutluyum ama bir şey saptadım, 'Eşim uzun saçlı kadınlara taparmış meğer!' Bunu kayınvalidem de söyledi. Benim sorunum ise doğduğum günden beri saçım uzamaz! Bekarlığımda kaynak saç da kullandım, yarım peruklar da... Eşimin bu tutkusunu öğrendikten sonra yine denedim, fakat beğenmek şöyle dursun, "Ölü kadınların saçlarını mı okşayacağım" diyerek tiksintiyle karşıladı. Bu arada kendisi de şakaklarından itibaren kel. Rumuz;Tülay

S.U. CEVAP; Bu durumunuza bizim oralarda 'dert üstü murad üstü' derler. Ve günümüz şartlarında her aileye nasip olmaz. Ama size bravo, mutluluğunuzu ve huzurunuzu iki kıl parçasına indirgemeyi becermişsiniz! Bu arada o saç fetişi kocana söyle, ilave saçların bizzat kendisi ölüdür, kadınlar değil. Sen de lütfen bol bol kız çocuk doğur ve babalarının önüne koy ki saçlarını tarayıp özlem gidersin adamcağız. Tabii bebeler size çekmezlerse!

KABULLENEMİYORUM
Selda abla, 34 yaşında ev kadınıyım. Son zamanlarda arkadaşlarımla aramızda bir tartışma var; "Türk kadını gerçekten kocasını aldatıyor mu?" Tabi yapan vardır ama söylendiği kadar çok mu? Ben şahsen kabul etmiyorum. Mesela çevremde kocasına ihanet etmiş tek bir tanıdık yok. Acaba erkekler mi uyduruyor bunu, siz ne dersiniz? Rumuz; Serpil ve arkadaşları

S.U. CEVAP; Umudum, inşallah iddia edildiği kadar yaygın değildir. Ben de şahsen Türk kadınının bu hataya düşeceğine inanmak istemiyorum. Ancak bizler de insanız ve üstelik hassas ruhlar taşıyoruz. Örneğin, eşinin ihaneti karşısında yıkılıp, karşılık verme içgüdüsüyle bazı işlere kalkışmak olası!
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