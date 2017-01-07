Rapunzel özlemi...
S.U. CEVAP; Bu durumunuza bizim oralarda 'dert üstü murad üstü' derler. Ve günümüz şartlarında her aileye nasip olmaz. Ama size bravo, mutluluğunuzu ve huzurunuzu iki kıl parçasına indirgemeyi becermişsiniz! Bu arada o saç fetişi kocana söyle, ilave saçların bizzat kendisi ölüdür, kadınlar değil. Sen de lütfen bol bol kız çocuk doğur ve babalarının önüne koy ki saçlarını tarayıp özlem gidersin adamcağız. Tabii bebeler size çekmezlerse!
KABULLENEMİYORUM
Selda abla, 34 yaşında ev kadınıyım. Son zamanlarda arkadaşlarımla aramızda bir tartışma var; "Türk kadını gerçekten kocasını aldatıyor mu?" Tabi yapan vardır ama söylendiği kadar çok mu? Ben şahsen kabul etmiyorum. Mesela çevremde kocasına ihanet etmiş tek bir tanıdık yok. Acaba erkekler mi uyduruyor bunu, siz ne dersiniz? Rumuz; Serpil ve arkadaşları
S.U. CEVAP; Umudum, inşallah iddia edildiği kadar yaygın değildir. Ben de şahsen Türk kadınının bu hataya düşeceğine inanmak istemiyorum. Ancak bizler de insanız ve üstelik hassas ruhlar taşıyoruz. Örneğin, eşinin ihaneti karşısında yıkılıp, karşılık verme içgüdüsüyle bazı işlere kalkışmak olası!
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Rapunzel özlemi...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kendini beğenmiş erkekler 06 Ocak 2017, Cuma Selda abla bir yıldır aşık olduğum bir genç var. İlk zamanlar o da bana kapılmıştı ama şimdilerde başka bir kızla...
- Ne hediyeymiş be! 04 Ocak 2017, Çarşamba Selda abla, yeni yıla girdik değişen bir şey yok. Yine sevgililer ayrılacak, yine yuvalar yıkılacak... Benim ayrılığım...
- Beni denemiş! 02 Ocak 2017, Pazartesi Selda abla, kız arkadaşım beni terk etti. Ben de bunu kendime yediremedim; o sinirle arkasından etmediğim hakaret...
- Açık davetiye 01 Ocak 2017, Pazar Selda hanım biz Ümraniyeli bir gurup kadınız. Bugün de sesimiz olun lütfen. Biz şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nu sitemizin...
- Karım batıl inanışlı! 30 Aralık 2016, Cuma Selda abla karımı çok seviyorum, her bakımdan da anlaşıyoruz. Ama boşanmazsak benim sonum akıl hastanesi. Çünkü...