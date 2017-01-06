Kendini beğenmiş erkekler
S.U. CEVAP: Anlatayım Neylan'cım ama anlayacaklarından emin değilim, çünkü bu yeni yetmelerin ayna karşısında hayranlıkla kendilerini izlemekten kafaları 'gidik' biliyorsun. Daha vahimi bunların ağabey ve amcaları... O zaman, irili ufaklı bütün erkeklere söyleyelim; ne maya gibi yapışıp kalın, ne de burnunuzu Kaf Dağı'nda arayalım... Kibarlık ve yakışır bir özgüven yeterli.
BABAMI TUTAMIYORUM
Selda abla benim sorunum da yaşlı babam! Annem vefat edeli 9 ay oldu, 'Evleneceğim' diye tutturdu. Kendisi 73 yaşında, beğendiği kadınlar benden küçük. Evet eli ayağı tutuyor, tek başına yaşayabiliyor ama 'gelen kadın da parasına ve imkanlarına gelecek' bunu bir türlü anlatamıyorum. Sizin de babanız vardı, bilirsiniz... Rumuz; Nazan Ş.
S.U. CEVAP: 'İkinci bahar erkekleri' ikiye ayrılır; Birinci grup; kadının, parasına ve sağlayacağı imkanlara geldiğini bilip, "Olsun varsın, ben son birkaç yılımı şahane geçireyim sonra isterse gidebilir" diyenler... İkinci gurup; "Baba özlemi çekiyorum kocacım, ben zaten gençleri salak bulurum, olgun erkeklerden hoşlanırım vs" yalanlarına kapılıp, kadının kendisine gerçekten aşık olduğuna inananlar! Sizin beybaba hangi gruptandı?
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- Selda Uskan
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