Ne hediyeymiş be!
S.U. CEVAP; Sevgili Kartal kardeş, kızlar sana gereken cevabı verir ama şimdilik beni dinlemek zorundasın. Tavsiyem; 5 Ocak'ı bekleme, derhal eline koca bir çiçek buketi alıp kızın kapısına dayan... Sakın tek bir gül veya karanfil olmasın, çünkü biz kadınlar her ne kadar 'Ay bir tane yeterdi' desek de 'işlenen suçun' büyüklüğüne göre beklentilere gireriz. Riske atma, 30 adet tomurcuk gül bu işi çözer...
ONLAR DA YAŞLANACAK!
Selda hanım, günümüzde giderek unutulan 'saygı' kavramından söz etmek istiyorum... Ben 57 yaşında emekli bir bayanım, genelde toplu taşıma araçlarını kullanırım. Karşılaştığım davranışlar hiç hoş değil. Şu yer verme meselesi... Sadece gençlerimiz değil, erkeklerimiz de kabalaşmış, insanın gözüne baka baka oturmaya devam ediyorlar... Rumuz; Emine T.
S.U. CEVAP; Maalesef sadece otobüslerde değil, bizim camiada bile aynı ezikliği yaşayabilirsiniz. İstediğiniz kadar okullar bitirin, kütüphaneler dolusu kitap okuyun, iş tecrübeniz okyanusları aşsın ama mini etekli güzel bir manken kızın yanında maalesef 'ikinci sınıfsınızdır!' Örneğin boş bir iskemle olsun, meslektaşlarınız o iskemleyi kıza ikram ederler, siz kalakalırsınız.
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- Selda Uskan
- Ne hediyeymiş be!
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