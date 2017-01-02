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Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi

Beni denemiş!

Selda abla, kız arkadaşım beni terk etti. Ben de bunu kendime yediremedim; o sinirle arkasından etmediğim hakaret bırakmadım. Çünkü salağın tekiyim. İlişkimiz aslında gayet iyi gidiyordu. Kıskançlık yüzünden kavga ettik, o da çekti gitti. Hemen tüm sırlarını ortaya döktüm. En özel anlarımızı bile. Şimdi, "Ben seni denedim, gerçek karakterini anladım!" diyor. "Ben de seni denedim" dedim ama inanmadı. Çenem tutulsaydı keşke. Rumuz; Pişman boy

S.U. CEVAP; Gerçekten tutulsa o çeneleriniz. Her vedanın ardından ne var ne yok konuşuyorsunuz. Bir de ortada hakaret var. Oysa biliyorsunuz delikanlılığın birinci kuralı susmak. Bu durumda bir yudum su içmen gerekiyor.

HAVA ATMAK
Yeri gelmişken, kızın arkasından konuşmamak kadar önemli bir konu daha var. İlk tanışmada oturup mazide hangi kadınlarla flört ettiğini anlatmayacaksın. Şahsen ben eşimle bu yüzden evlenmiştim. Bir sürü medyatik aşkı olmasına rağmen hiçbiri hakkında tek laf etmemişti rahmetli.

DOĞUM KORKUSU
Sekiz aylık hamileyim, sezeryan olmak istiyorum. Ama eşimin annesi 'Normal doğum yapmazsan evine uğramam' diyor. Tabii acıyı kendisi çekmeyecek ya... Lütfen yazar mısınız şu kaynanalar, gelinlerin her şeyine karışmasın. Bir de öyle korkuyorum ki Selda abla, nasıl doğum yapacağım? Rumuz; Yavru

S.U. CEVAP; Önce kayınvalidene gönül koyma, senin ve evladının iyiliği için söylüyor. Ayrıca sen ve bebeğin risk taşımıyorsan neden normal yoldan yapmayasın ki? Korkularına gelince; Bir okul çıkışı git öğrencilere bak. Her biri nasıl doğmuşsa seninki de öyle doğacaktır inan. Kolay doğum içinse, daha hareketli olman gerekiyor. Ben hamileyken kayınvalidemin halılarını yıkardım. Üstelik çok genç bir anne adayı da değildim. Ama oğlumu yarım saatte dünyaya getirdim. Darısı başına.

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