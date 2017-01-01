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  1. Karım batıl inanışlı!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Ocak 2017, Pazar

Açık davetiye

Selda hanım biz Ümraniyeli bir gurup kadınız. Bugün de sesimiz olun lütfen. Biz şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nu sitemizin kafeteryasına davet ediyoruz! Kendilerini burada ağırlamak en büyük arzumuz! Sonuçlar karşısında da endişe etmesin hastane buraya çok yakın. Ayrıca sadece Topaloğlu değil, bu türden bütün 'errkekk'ler de buyurup gelebilirler. Her birine ayrı ayrı sürprizlerimiz var. Rumuz; Amazonlar

S.U. CEVAP; Sağ olun var olun kızlar, çok ince düşünmüşsünüz. Şahsen ben de Sayın Topaloğlu hakkında aynı iyi niyeti taşımaktayım. Öyle ki artık bu beyefendinin soyadını hak etmesi gerekiyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil... Tek umudumuz; bu ve bunun gibi arkadaşları yola getirecek adli kararların bir an önce çıkartılması. Not; insanlardan söz ederken 'bu', 'şu' gibi sözcükleri kullanmak ayıptır. Örnek; "Bu civciv ne kadar şeker di mi?"

DAYAK CENNETTEN ÇIKMA
Selda abla bunu söyleyen kaynanam. Kendisi de gençliğinde kayınpederimden dayak yemiş. Şimdi gülerek anlatıyor. Bir de diyor ki, "Ben de hak ederdim ama!" "Ne yapardın mesela" diye soruyorum; kocası şu komşuyla görüşme dermiş, o gizli gidermiş. Başörtüsü arkaya kayınca, kayınbabam saçlarını yolarmış! Nasıl bir eve düşmüşüm, anladınız değil mi? Rumuz; Bahtsız

S.U. CEVAP; Allah kolaylık versin. Kayınvalidene de akıl... Burada merak ettiğim çocuğun var mı? Bu dayak fasıllarına şahit oluyor mu, oluyorsa nasıl tepki veriyor? İnsan bütün bunları düşününce 'keşke imkanların olsa da o dayakçı kocandan ayrılıp kendine ayrı bir yaşam kursan' diyor ama... Sadece diyor işte...
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