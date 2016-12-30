Karım batıl inanışlı!
S.U. CEVAP; Birol'cum yanlış adrestesin. Aynı batıl inançlarla ben de boğuşmaktayım. Hatta bazıları hurafe boyutunda. O yüzden ne desem boş. Ama dilerim karın benim yaşıma gelmeden hepsinden kurtulur. Son bir inanış daha söyleyeyim sana, "Yoktan yere karı boşayan erkeğin iki yakası bir araya gelmez!" Saadetler diliyorum.
UZMANLAR NE YİYOR?
Selda hanım ne zaman aklıma bir şey takılsa, içimden sizinle konuşmak geçiyor. Benim sıkıntım, evlatlarımı sağlıklı şeylerle besleyememek! Her gün bir uzman çıkıp, "O zehirler, bu kanser yapar" diyor. Acaba kendileri nasıl besleniyor? Rumuz; Üçyüzler
S.U. CEVAP; Bugün ne kadar 'kötü alışkanlığım' varsa o konuda mailler geliyor. İnanın ben de sağlıklı beslenmiyorum. Ama uzmanların ve imkanı olanların bu işi nasıl hallettiklerini biliyorum. Ajda Pekkan örneğin... Evinin bahçesindeki tüm çiçekleri söktürüp, yerine doğal sebzeler ektirdiği söylenir. Bizlere gelince, galiba köylere yerleşmek tek kurtuluşumuz... Dertleşmek için isteğiniz mail adresim; seldatosun@gmail.com
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- Selda Uskan
- Karım batıl inanışlı!
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