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  1. Eltilerin süt savaşı!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Aralık 2016, Cuma

Karım batıl inanışlı!

Selda abla karımı çok seviyorum, her bakımdan da anlaşıyoruz. Ama boşanmazsak benim sonum akıl hastanesi. Çünkü kendisi fena halde 'takıntılı!' Hem hayatımızı zorlaştırıyor, hem her türlü ilişkimizi... Aklınıza gelebilen her batıl şeye inanmış durumda. Merdiven altından geçmemek için mahalleyi dolaşıyoruz mesela. Nazar konusunda, 3 kere değil, 41 kere tahtaya veya dişine vuruyor. Yolda kaldırım taşlarını sayıyor. 13'üncü basamağa basmadan geçiyor, bir gün bir yerini kıracak diye korkuyorum. Ancak tüm bu yaptıklarının doğru olduğna inanıyor. İşin fenası, bunları bana da yaptırıyor. Canımdan bezdim. Lütfen ona birazcık akıl verin de, vazgeçsin bunlardan. Rumuz; Birol L.

S.U. CEVAP; Birol'cum yanlış adrestesin. Aynı batıl inançlarla ben de boğuşmaktayım. Hatta bazıları hurafe boyutunda. O yüzden ne desem boş. Ama dilerim karın benim yaşıma gelmeden hepsinden kurtulur. Son bir inanış daha söyleyeyim sana, "Yoktan yere karı boşayan erkeğin iki yakası bir araya gelmez!" Saadetler diliyorum.

UZMANLAR NE YİYOR?
Selda hanım ne zaman aklıma bir şey takılsa, içimden sizinle konuşmak geçiyor. Benim sıkıntım, evlatlarımı sağlıklı şeylerle besleyememek! Her gün bir uzman çıkıp, "O zehirler, bu kanser yapar" diyor. Acaba kendileri nasıl besleniyor? Rumuz; Üçyüzler

S.U. CEVAP; Bugün ne kadar 'kötü alışkanlığım' varsa o konuda mailler geliyor. İnanın ben de sağlıklı beslenmiyorum. Ama uzmanların ve imkanı olanların bu işi nasıl hallettiklerini biliyorum. Ajda Pekkan örneğin... Evinin bahçesindeki tüm çiçekleri söktürüp, yerine doğal sebzeler ektirdiği söylenir. Bizlere gelince, galiba köylere yerleşmek tek kurtuluşumuz... Dertleşmek için isteğiniz mail adresim; seldatosun@gmail.com
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