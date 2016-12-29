Eltilerin süt savaşı!
S.U. CEVAP: Anne sütünün, bebeği hastalıklara karşı koruduğu tıbben ispatlanmış bir gerçek. Ama her şeyde olduğu gibi azı karar, çoğu zarar. Ayrıca, "Anne çabuk emzir, okula geç kalıyorum" diyen bir çocuğumuz olsun istemeyiz degil mi? Diğer yanda inek sütünün 'insanın içmesi için tasarlanmadığını, sadece buzağı için yararlı olduğunu' söylüyor uzmanlar. Burada ben diğer bebeğe acıdım, keşke biraz da onu emzireymişsiniz.
TANIMADIĞIM KOMŞULAR!
Selda abla 2 çocuğumla bir siteye taşındık, diğer dairelerde çoğunlukla yabancı uyruklu ve Güneydoğu'dan gelmiş insanlar oturuyor. Site yeni olduğu için yöneticisi falan yok. Kadın başıma korkuyorum; ya aralarında teröristler varsa? Ama şikayet etmeye de çekiniyorum. Rumuz: Kara
S.U. CEVAP: Yıllar önce 'Bizim evi basın' diye bir köşe yazısı yazmış ve 'insanların görünüşüne ya da yaşantılarına bakıp, terörist ilan etmenin sakıncalarından' bahsetmiştim. Rahmetli eşim Arda'nın tipinden yola çıkarak da 'o zaman bizim hane kesinlikle hücre evidir' diyerek kıyaslamalı örnekler vermiştim. Bunları polis de okeylemiş olacak ki, kendi internet sitelerinde yayınlamıştı. Vakit bulursanız lütfen siz de okuyun, yol gösterebilir.
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- Selda Uskan
- Eltilerin süt savaşı!
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