Yol Durumu
  1. Bebek mutsuzluk getirdi
Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Aralık 2016, Çarşamba

Adam canını kurtarmış!

Selda hanım size daha önce de yazdım, sağolun yayınladınız. Bugün farklı bir konuda fikrimi söylemek istiyorum.
Müge Anlı'nın programına bir kadın çıkmış, "Eşime kesinlikle büyü yaptılar, yoksa asla beni terk etmezdi" diyor. Bizi de ekran başında delirtiyor.
Müge Anlı kibarlığından diyemiyor ki; "Hanım sen tahammül edilmez bir varlıksın, kocan nihayet anlamış ve şükürler olsun kaçıp kurtulmuş!" Onun yerine biz diyoruz.
Ama duyurma imkanımız yok.
Sizden başka yani.
Rumuz; Bahar

S.U. CEVAP; Tabii ideal olan, insanın önce "Bende de hata var mıydı" diye sorması. Ama hangimiz bu kadar mükemmeliz ki?
Diğer yanda bazı evliliklerde eşlerden biri kendini padişah ilan ediyor ve karşısındakinden itaat bekliyor maalesef. İsyan edip huzurdan çekilince de 'büyü yapıldığına' kanaat getiriliyor. Bu hanım da öyle, haklı olduğuna inanmış. Halbuki bilse 'sürekli haklı olmak' ne kadar sıkıcı bir durumdur.

Kızımla konuşamıyorum

Selda abla kızım 13 yaşında, taciz olayları arttı, kızıma bazı cinsel bilgileri anlatmam gerekiyor. Ama hem ben utanıyorum, hem o! Sosyal medyada okudum, 'anne ya da baba fark etmez hangisi anlatabilecekse çocukla o konuşmalı' deniyor. Eşim kesinlikle reddediyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
Kızımı doktora götürme imkanım yok.
Rumuz; Hanife

S.U. CEVAP; Benim yetkim de ancak 'uzmanlardan öğrendiklerimle' sınırlı. Ama şunu iyi biliyorum; kızınıza öncelikle bedenini tanımasında yardımcı olmalısınız. Böylece nasıl koruyacağını da öğrenmiş olacak.
'Kimin konuşması gerektiğine' gelince, kesinlikle siz yapın bu işi. Galiba kadın kadına konuşulsa daha iyi olur.

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