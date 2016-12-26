Bebek mutsuzluk getirdi
S.U. CEVAP; Bak teşhisi kendin koymuşsun; lohusalık sendromu! Bazı annelerde rastlanıyor. Tabii yuvayı dağıtacak kadar değil. İki şey yapacaksın; kayınvalidenle barışıp, kızının bu zor günlerinde yanında olmasını sağlayacaksın! Ve ev halkına, karına mutlaka anlayış göstermeleri gerektiğini, onları da kırmadan anlatacaksın. Sonra da o güzeller güzeli bebeğini gıdısından benim için öpeceksin.
DÜNKÜ OKURA CEVAP
Selda hanım dün bir kadın okurunuz, 'zamane kızlarının oğlanlara yapışıp kaldığından' şikayet ediyor. Okurken sinirlendim. Benim de evladım var. Ayrıca, genelleme yapması büyük hata. Sadece kızlarımız mı oğlanlara kul köle oluyor? Bu sadece 'karşındakini kendine münasip görüp-görmeme sorunudur, karaktersizlik değildir.' Rumuz; Gülden
S.U. CEVAP; Dünkü okurum, 'karaktersizlik' dememiş önce bunu düzelteyim. Diğer söylediklerinizde haklısınız; delikanlılarımız da sevdiği kız karşısında gururundan fedakarlık edebiliyor. Belki tek fark, 'erkeklik kitabında böyle şeylerin yazmaması!' Biliyorsunuz oğullarımızı yöneten o görünmez kitap! Diyor ki, "Abi, kızın ayaklarına paspas olmak sana yakışmaz!" Biz yetişkinler de buralarda haybeye konuşup oturuyoruz.
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