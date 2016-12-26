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  1. Namus düşkünleri!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi

Bebek mutsuzluk getirdi

Selda abla 2 aylık bebeğimiz var. Çocuk doğduktan sonra eşim bunalıma girdi. Anneme düşman gözüyle bakıyor. Anacığım 6 çocuk büyütmüş, haliyle anlamıyor. Bazen doğum sonrası kadınlarda böyle şeyler olurmuş. Ama bizimki abarttı. Baba evine gitmekten söz ediyor. Kayınvalidemle kavgalıyız, bize gelemiyor. Bebek hiç uyumuyor, eşim uykusuz kalıyor. Ben markette çalışıyorum, eve geç geliyorum. Yani eşime yardımcı olamıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım ablacığım. Rumuz; Karadeniz

S.U. CEVAP; Bak teşhisi kendin koymuşsun; lohusalık sendromu! Bazı annelerde rastlanıyor. Tabii yuvayı dağıtacak kadar değil. İki şey yapacaksın; kayınvalidenle barışıp, kızının bu zor günlerinde yanında olmasını sağlayacaksın! Ve ev halkına, karına mutlaka anlayış göstermeleri gerektiğini, onları da kırmadan anlatacaksın. Sonra da o güzeller güzeli bebeğini gıdısından benim için öpeceksin.

DÜNKÜ OKURA CEVAP
Selda hanım dün bir kadın okurunuz, 'zamane kızlarının oğlanlara yapışıp kaldığından' şikayet ediyor. Okurken sinirlendim. Benim de evladım var. Ayrıca, genelleme yapması büyük hata. Sadece kızlarımız mı oğlanlara kul köle oluyor? Bu sadece 'karşındakini kendine münasip görüp-görmeme sorunudur, karaktersizlik değildir.' Rumuz; Gülden

S.U. CEVAP; Dünkü okurum, 'karaktersizlik' dememiş önce bunu düzelteyim. Diğer söylediklerinizde haklısınız; delikanlılarımız da sevdiği kız karşısında gururundan fedakarlık edebiliyor. Belki tek fark, 'erkeklik kitabında böyle şeylerin yazmaması!' Biliyorsunuz oğullarımızı yöneten o görünmez kitap! Diyor ki, "Abi, kızın ayaklarına paspas olmak sana yakışmaz!" Biz yetişkinler de buralarda haybeye konuşup oturuyoruz.
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