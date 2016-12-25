Yol Durumu
  1. Kurtuluşum evlenmek!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Aralık 2016, Pazar

Namus düşkünleri!

Selda abla 29 yaşındayım. Evlendim ayrıldım. Boşandıktan sonra 2 kişiyle flört ettim ama öylesine. 3 ay önce yarı görücü tarzı bir erkekle tanıştırıldım ve anında aşık oldum. O da boşanmış, 42 yaşında. Ve kadına nasıl davranacağını biliyor. Bu yüzden ilişkimiz hızlı ilerledi. Ama geçen hafta 'Bu iş olmaz' demiş ablasına. Sebep de, 'yeni tanıdığım bir erkekle hemen sevgili olmammış!' Hem çok üzgünüm, hem de çok kızgınım. Kendisi beni tavlamak için günlerce dil döktü, şimdi kalkmış beni suçluyor. Tüm kadınlardan destek bekliyorum. Rumuz; Ayşe

S.U. CEVAP; Kafası böyle çalışan pek çok erkek var. Çoğu da bunu 'namus ölçer' olarak kullanıyor. Yani; kadın ilişkiye direnirse 'evlenilecek kız', balıklama atlarsa 'güvenilmez!' Bir de, her haltı yedikten sonra bunu bahane edip uzaklaşan erkekler var ki, işte en tehlikelileri onlar. Allah hepinizi bu fırsatçılardan korusun.

BU NASIL GURURSUZLUK?
Selda hanım, 4 kız çocuk ve bir kız torun yetiştirdim, gurur duyuyorum. Ama toplumdaki kızlarımızın durumu hiç iç açıcı değil. Hepsi erkeklerin kölesi olmuş! Çok azı kendi ayakları üstünde duruyor. Diğerleri adamların şamar oğlanı. Koca bulmak bu kadar önemli mi? İnsan kendini bu kadar ezdirir mi? Hele o evlenme programlarındaki oğlanlara deli oluyorum. Kendilerini ilah sanıyorlar ama sokaklarda onlar gibi binlercesi var. Rumuz; Pakize

S.U. CEVAP; Ben de kızlarımıza aynı şeyleri söylüyorum; 'adamlara kendinizi beğendirmek için harcadığınız mesaiyi, okulunuza ve mesleğinize harcayın, erişilmez olun!' Ama sizinle yaşımız itibarıyla unuttuğumuz bir şey var Pakize hanım; Aşk! Hatırlarsanız her türlü aklı silip süpürüyor.
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