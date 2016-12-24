Kurtuluşum evlenmek!
S.U. CEVAP; Anladığım kadarıyla tek hedefin 'herhangi bir adamla evlenmek ve onun kanatları altına sığınıp, verdikleriyle yetinmek...' O zaman, kendine güvensiz bir kadın, eş ve anne olmaya namzetsin. Oysa önce hayatını planlaman gerekiyor. Örneğin hangi mesleği seçeceksin, nasıl bir çevrede yaşamayı arzuluyorsun, hatta ülken için neler yapabilirsin vs. Kaldı ki aşık olacağın erkeği de şartların belirleyecek. Lütfen akıllı ol ve bir an önce silkinip kendine gel. Tamam mı aşkım.
TÜM FİKİRLERE AÇIĞIZ
Selda abla benim sorunum da 9 yaşındaki oğlum. Hiçbir konuda iddiası yok. İçine kapanık, arkadaşları arasında varlığını ortaya koyamıyor. Bize benzemiyor. Öğretmeni de memnun değil. Eşimle çok üzülüyoruz. Bizler okuyamadık, onun eğitim görmesi ve iyi bir hayat yaşaması en büyük arzumuz. Rumuz; Oğulcan
S.U. CEVAP; Galiba bir çocuğa genlerden geçmeyen tek şey 'güven duygusu!' Ve malum bunun gelişmesinde anne baba kadar öğretmeni de önemli. Oğlumdan biliyorum; duyduğu güvensizlikte, başta benim baskın karakterim kadar ilk tanıdığı öğretmenin yanlış tavrı da etkili olmuştu. Neyse sonradan toparladık. Bu yüzden aynı hatalara düşmeyin ve mutlaka bir uzmanla birlikte hareket edin.
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- Selda Uskan
- Kurtuluşum evlenmek!
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