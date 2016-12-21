Yardım amaçlıymış
S.U. CEVAP; Yanılıyor olabilir misiniz? Çünkü gözlemlediğim kadarıyla, sözünü ettiğiniz hanımlar yasak aşk konusunda son derece tutucular. Mesela açlıktan ölseler, ev işlerine gitmelerine bile izin verilmiyor. Bu yüzden bir Türk erkeği ile ilişkiye girmeleri zor ihtimal. Ayrıca burada 'hırsızın hiç mi suçu yok!' Belki de kadıncağızın çaresizliğinden faydalanmaya çalışan ve zapt edilmesi gereken kocanızdır. Kendisiyle konuşun ve böyle devam ederse 'seni boşarım' diye tehdit edin.
CANIMIZ YANDI
Selda hanım iki gündür gözyaşım dinmiyor. Bütün şehitlere ağlıyorum ama dünkü sahne beni bitirdi. Şehadet haberini vermeye gelen yetkiliye baba sordu, "Fatih mi, Ferhat mı?" Allah hiçbir ana-babaya böyle seçim yaptırmasın. Genelkurmay Başkanımız'a yalvarıyorum, ne olur 'Ferhat askeri Batı illerimizden birine aldırsın!' Çocuk Silopi'deymiş, aile 'ya onu da kaybedersek' diye kahroluyordur. Lütfen. Rumuz; Bir anne
S.U. CEVAP; Bana sorsanız 'hatta erken terhis edilsin' derim. Ama tabii Ferhat asker ikna edilebilirse! Çünkü kardeşini teröre kurban veren bir Mehmetçiği öldürseniz o mıntıkadan alamazsınız. İçindeki hırs ikiye katlanmıştır, artık önünde kimseler duramaz.
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- Selda Uskan
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