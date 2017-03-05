Ünlülerin kulisi ona emanet
Onu çocukken Bodrum'da rahmetli Tanju Okan sayesinde tanıdım.
Kızı Begüm Örnek çok iyi arkadaşımdı. Yıllar bizi Bodrum'dan İstanbul'a getirdi. Birbirimizi ilk günkü gibi severiz. Aralarda görüşemesek de diyaloğumuz kaldığımız yerden devam eder.
O, kötü gün dostudur. Onu, iyi gününüzde yanınızda çok göremezsiniz ama kötü gününüzde hep sizinledir.
Lale Danielsson, ayrıca inanılmaz lezzetli yemekler yapar. Türkiye'deki ve dünyaca ünlü isimlerin konserlerinde kulis, ona emanettir. Bir sofra hazırlar, bir mönü çıkarır parmaklarınızı yersiniz.
Danielson, artık her pazar günü İstanbul'da Dentro Karaköy'de kahvaltı hazırlıyor. Mönüdeki her şey özel yapım...
Ev yapımı reçellerini şiddetle tavsiye ederim. Çilek reçeli, cevizli incir reçeli, viskili mandalina reçeli, armut reçeli ve portakal kabuğu reçeli olmak üzere tüm reçelleri kendisi hazırlıyor.
Bir de hazırladığı tereyağları var… Ballı lavantalı tereyağı ile çilekli tereyağı favorilerimden… Lale Danielsson'ın Dentro Karaköy'de bugün saat 11.00'de başlayacak kahvaltısı zengin bir içeriğe sahip.
Benim damak tadıma güveniyorsanız çıkın çıkın gelin… Adresimiz İstanbul Karaköy'de… Dentro Karaköy, İtalyan ağırlıklı dünya mutfağı olan, 3 katlı kendine ait çıkmaz sokağı bulanan şahane bir mekan.
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YILLARIN İZİNİ YÜZÜNÜZDEN SİLİN
Hanımlar, beyler… Biliyorsunuz kesmeli biçmeli estetik ameliyatlar son buldu. Artık ufak dokunuşlarla gençleşmek mümkün...
"Nasıl olur böyle bir şey?" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, gerçekten artık kesme yok, biçme yok. İğnelerle yüzünüzü gençleştiriyorlar ve bunu sadece hanımlara değil beylere de yapıyorlar.
Buna daha dün şahit oldum. 55 yaşındaki teyzem ufak kırışıklıklarından rahatsız oluyordu. Öyle çok kırışıklığı da yoktu; ama yaşı gereği cildinde bazı problemleri vardı. Estetik müdahaleyi de erken olduğu için istemiyordu. Bunun üzerine Dr. Ali Osman Apaydın'ın Nişantaşı'ndaki kliniğine gittik.
Dr. Apaydın da teyzemle aynı görüşteydi ve "Hiç sorun değil, yüzünüze 3-4 dokunuş yaparım" dedi.
Doktorun bu sözünden sonra teyzemin yüzünü görmeniz lazım. Cildindeki problemlerden birkaç küçük dokunuşla kurtulabileceğine inanamadı. Dr. Ali Osman Apaydın, o kadar şeker bir adam ki teyzeme tüm işlemleri tek tek anlattı. Dr. Apaydın, "Artık cerrahi yöntemler değişti. İple asma yöntemi var. Ufak iğnelerle girip asma işlemi yapıyorum. Ağrı sızı, kesik ve iz de yok" dedi.
Doktor bey, toplam 15 dakikada teyzemin yüzüne iğneyle ip asma yöntemini uyguladı. Teyzemin yüzündeki değişim anında belli oldu. Ama işlemin yüze tam olarak oturması 15 günü alıyormuş.
Uygulama sonrasında teyzemle alışverişe gittik. Yaklaşık 1 saat içinde yüzünde gözle görülür bir fark vardı. İşlemin bu kadar başarılı olduğunu görünce 15 gün sonra elde edilecek sonucu düşünemiyorum.
Eskiden bıçak altına yatılırdı, yüzdeki morluklar ve sargılar nedeniyle evden çıkmak işkenceydi.
Biz tam Dr. Ali Osman Apaydın'ın kliniğinden çıkarken çok ünlü bir erkek oyuncu geldi. Teyzeme yapılan uygulamadan ona da yapılmış. "Kimse bir şey anlamadı ve sonuçtan çok mutluyum" dedi. Oyuncunun adını yazmayı çok isterdim; ama adam yüzüne yapılan işlemi kimsenin anlamadığını o kadar mutlu anlattı ki şimdi ben yazarsam çok ayıp olacak.
Varsa böyle bir sorununuz hiç durmadan harekete geçin derim. Yaşlılık, kırışıklık eskide kaldı. Bir de doğru adresteyseniz işiniz daha kolay…
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- Özgür ARAS
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