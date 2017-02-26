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Özgür Aras Özgür ARAS
  • 26 Şubat 2017, Pazar

Lüks tatil rotaları

Ege ve Akdeniz'deki lüks oteller inanılmaz... Bu birbirinden güzel otellerin en lüks odalarının nasıl özellikleri var? Bu özel odalarda kimler kalıyor? Bu misafirler ne gibi uçuk isteklerde bulunuyor? Türkiye'nin en pahalı kral daireleri ve villalarına şöyle bir göz attım. Bazısının sayısız havuzu var, bazısının odada kalanların birbirini görmeden gezebileceği kadar çok koridoru… Lüks otel odalarının ortak özellikleri ise sağladıkları konfor ve dudak uçuklatan fiyatları… Antalya Belek'te bulunan Gloria Hotels Resort'un en lüks odası Serenity Presidential Villa, tam 4 bin metrekare...
Odanın özel terasında bir hidroterapi jakuzisi ve özel havuz var.
Bodrum Yalıkavak'ta açılan JW Marriott Bodrum ise 107 odaya sahip.
Otelin en lüks odası olan villa, 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulu.
Villada 5 yatak odası, salon, mutfak, teras, özel havuz, sauna, hamam ve spor salonu var.
Ayrıca villada kalanlara 24 saat özel butler servisi, bir golf arabası ve sahilde özel cabana hizmeti veriliyor.
Kuzey Kıbrıs, Girne'de bulunan Merit Royal Hotel'in 5. katında kral daireleri bulunuyor. Bu dairelerin özel resepsiyonu, butler servisi ve VIP salonu var. Hamam, sauna, buhar odası, SPA, mutfak ve masaj odası da mevcut. Buranın en büyük özelliklerinden biri de ebeveyn odası... Bu odalarda mahremiyet açısından üç ayrı koridordan değişik noktalara hizmet veriliyor.
Laguna Dublex Suit'ler ise Maxx Royal Kemer Resort'un en özel odaları olarak dikkat çekiyor. Bu odalarda 1, 2 ve 3 yatak seçeneği var. Dev havuz etrafında yer alan odaların özel teraslarından havuza doğrudan geçiş bulunuyor. Üst kattaki teraslarda özel bahçeleri ve jakuzileri de var.
Kemer'deki Crystal Nirvana'nın en pahalı odası Villa Nirvana adını taşıyor.
Çam ağaçları içerisinde yer alan ve kendine özel 1 dönüme yakın bahçesi bulunan dubleks bir villa bu... Bahçesinde özel bir havuz, bu havuzun yanında da bir jakuzisi var. Bu kocaman villada 4 yatak odası, 2 giyinme odası, 1 oturma odası, 1 yemek salonu, mutfak köşesi ve 4 banyo bulunuyor. Özel uşak hizmeti verilen villada ayrıca 2 teras, buhar odası, hamam, sauna ve 5 ayrı led televizyon var.
Geceliği 10 bin 400 liradan 14 bin 500 liraya hatta 6 bin 500 euro'ya varan bu odalarda tatil yapmanın zevkini bir düşünün.
Bu kadar paranız olunca ne dert kalır ne keder diye düşünüyorum. Tatile bu kadar para harcanıyorsa günlük hayat için harcanan parayı düşlemek bile istemiyorum kendi adıma…

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ALKIŞLAR CECELİ'YE
Mustafa Ceceli'yi çok severim. O, tanıdığım günden bugüne kadar değişmeyen ender adamlardandır. Geçen hafta yeni bir albüm yaptı. Arabamda sadece onun albümünü dinledim. Şarkıların seçimi o kadar güzel ki... Uzun yol şarkıları olarak size eşlik ediyor.
Albümünün adı Zincirimi Kırdı Aşk… Çıkış şarkısı olan İrem Derici ile düet yaptığı 'Kıymetlim'i aylar önce dinlemiştim.
Parçanın çok sevileceğini biliyordum.
Albümdeki bir diğer düet sürprizi olan Ajda Pekkan'lı 'Peşindeyim' ise beni bitirdi.
O şarkıya taktım; durup durup onu dinliyorum. Ajda Pekkan yorumunun güzelliğini anlatmam mümkün değil. Bir de Mustafa Ceceli ile olan o uyumu var ya… Adeta kalbime işledi.
Albümde 14 ayrı şarkı var. Bugünlerde tekli projelere alışmışken bu albüm ilaç gibi geldi, "Müzisyen bir adamın yapacağı albüm de böyle olur işte" dedirtti. Ben iyi bir müziksever olarak güzel kalpli adam Mustafa Ceceli'yi keyifle dinliyorum ve onu yürekten alkışlıyorum.
Yolu da, satışı da, tıklanması da en çok da alkışı bol olsun…
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