Hayata sahip çık!
İşte Sezen Aksu bu insanların başında geliyor. Çevremde 6 yıldır onun şarkılarını dinlemek için can atan onca insan biliyorum. Halbuki ben o şarkıları daha sözleri yazılırken dinleme fırsatı buldum. Stüdyo aşamasında da ara sıra gidip dinledim.
'Biraz Sezen Biraz Pop'ta bolca aşk var. Sezen Aksu'nun yeni albümündeki her şarkısını sevdim.
Hayatın akışı gibi bir albüm… Bir şarkıda duygulanıp gözyaşı döküyorsunuz başka parçada ise yüzünüzde bir gülümseme beliriyor.
Beni salya sümük ağlatan ve favori şarkım olan parça ise 'Baba Evi'… Bu şarkıyı dinlerken ne ağladım… Şarkıyı dinlerken tek ağlayan da ben değilim.
Parçayı her dinleyen de aynı duygu yoğunluğu oluşuyor. Albüm buram buram Sezen Aksu kokuyor.
Albümde bir favori şarkım daha var.
Adı da 'Şarkının adı Hakkımda Konuşmuşsun'… O da yine tam Sezen Aksu parçası… Adeta Minik Serçe biten bir aşkın arkasından benim söyleyemediklerimi söylemiş.
Şarkıyı dinlediğinizde "Duygularıma tercüman olmuşsun be kadın!" diyeceksiniz yine… Sezen Aksu şarkıları yüzünden keder sahibi oldum. Suçlusu kendisidir.
Çünkü aranan damar şarkıları bu albümünde de yapmış.
Albümün bana göre en eğlenceli şarkısı ise 'Koca Kıçlı'… Benden söylemesi; 'Biraz Sezen Biraz Pop' albümünü dinlerken duygularınız tepe taklak olacak. "Sezen Aksu'yu özlemişiz" diyeceksiniz.
Sezen Aksu'ya teşekkür etmek istiyorum. Minik Serçe bunca olay olurken albümün çıkış tarihini durdurabilir ya da bir şey yapmayabilirdi.
Ama o hayata sahip çıktı. Aksu'nun yazdığı sözlerle, yaptığı bestelerle bizlere şifa olacağına inanıyorum.
Müzik öyle bir duygudur ki işlemediği yer yoktur. Müzik iyileştirir. Yıllarca bunu en iyi yapan kadın, yine öyle bir dokunacak ki kalbimize… Sizler de evlerinizde oturmayın dışarı çıkın, gezin, müzik dinleyin eğlenin… Kısaca hayatınıza sahip çıkın…
***
AKEL KARDEŞLER İŞ BAŞINDA
Ebru Akel, ablası Deniz Akel ile beraber bir dükkan açtı. Akel kardeşler, aslında bu işi yeni yapmıyor; 1999 yılında başlamıştı. Koleksiyon hazırlıyorlar, sanatçıları giydiriyorlardı.
Şimdi işi daha da büyüttüler.
Akmerkez'de açılan dükkanın Deniz Akel'in oğlu Ediz için açıldığı annesiyle teyzesinin de dükkanın yüzü olduğu yazıldı. Ama Deniz'le Ebru'nun anlatım hatası yüzünden yanlış yazılmış.
Olayın aslı şöyle: Ediz tamamen kendi işini, kendi zevkini sunduğu bir iş yapıyor ve aynı dükkanı kullanıyor. Dolayısıyla hep birlikte mekanı paylaşıyorlar.
Aynı dükkan içinde ayrı markalar gibi düşünün… Ebru Akel'i de Deniz Akel'i de yakından tanırım. Her ikisi de çok zevkli ve yaratıcıdır. Gezerler, modayı yakından takip ederler. Doğal olarak onlarla büyüyen ve kendini geliştiren bir adamın ne kadar zevkli olduğunu varın siz düşünün.
Her iki konseptte de mağazadaki dokunduğunuz her şeyi satın alabiliyorsunuz. Diyelim ki duvar kâğıdını, avizeyi ya da koltuğu çok beğendiniz… Mağazada hoşunuza giden her bir parçayı sipariş verebiliyorsunuz.
Kapılarını geçtiğimiz ay açan mağaza şimdiden birçok ünlünün uğrak noktası oldu. Mağazadaki birbirinden renkli kıyafetler ve tasarım ayakkabılar da pek çok ünlü tarafından büyük beğeni topluyor.
- Haberler
- Yazarlar
- Özgür ARAS
- Hayata sahip çık!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İmparator’un dönüşü 08 Ocak 2017, Pazar İbrahim Tatlıses'i sahnede izlemeyi, onun şarkılarını dinlemeyi o kadar özledim ki anlatmam mümkün değil. Bir...
- Yeni başlangıçlara 03 Ocak 2017, Salı 2016 bitti… Hiç yaşanmamış saymak istiyorum 2016'yı… Etrafımda kim varsa onlar da benimle aynı fikirde…...
- Çağatay işte şimdi yandı! 25 Aralık 2016, Pazar Prof. Dr. Orhan Kural, benim için özeldir ve onu çok severim. Sevmesine severim ama bazen de kendisine çok söylenirim....
- Çocuklara gülmek yakışır 18 Aralık 2016, Pazar Son 7 yıldır çocukları daha bir önemser oldum. "Bir çocuk, hayatı değiştirir" derler ya ben bunu yaşıyorum. Tam...
- Yılbaşında eğlenmek kaç lira? 11 Aralık 2016, Pazar Yeni yıl geliyor… Henüz herhangi bir plan ve program yapmadıysanız size bazı öneriler vereceğim. 2016 zorlu,...
ÖZGÜR ARAS Tweetleri