İmparator’un dönüşü
Bir daha sanat dünyasına öyle ses gelir mi, öyle sahne izler miyim bilmiyorum.
Ben kendini şanslı sayanlardanım.
Çünkü İbrahim Tatılıses'i sahnede defalarca izledim ve dinledim.
Tatlıses, başına gelen o talihsiz olay sonrasında zor günler geçirdi. Ama Allah bize onu bağışladı. İmparator, şimdi o kötü günlerin izlerini tek tek siliyor.
Kendi şirketinin altına muazzam bir stüdyo kuruluyor. Hazırlıklar ise son aşamasında...
İbrahim Tatlıses, artık şarkılarının okumalarını yurt dışından getirilen aletlerle kendi stüdyosunda yapacak.
15 şarkının tüm aranjeleri yapılmış ve canlı enstrümanları çalınmış durumdaymış.
Aldığım duyumlara göre Tatlıses, stüdyoya girip şarkılarını okuyacak ve sonra içlerinden en sevdiklerini bizlerle paylaşacak.
Düşünsenize İmparator, şimdi yılların birikimiyle stüdyoda ne okur, bizi yine ne efkarlandırır… Bir İbrahim Tatlıses fanatiği olarak düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor.
Allah sağlık ve güç versin, özlediğimiz İbrahim Tatlıses ile bir an önce buluşalım. Eski şarkıları benim için çok değerli ama yenileri de bir o kadar değerli olacak…
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ALAKURT'UN YENİ YAŞAMI
Mehmet Akif Alakurt, çok sevdiğim bir adamdır. Onun kişiliğini, adamlığını ve oyunculuğunu çok beğenirim. Alakurt'u 1998 yılında 'Gelecek Vadeden' ve 'Türkiye Prensi' unvanlarını aldıktan sonra 2001 Best Model of Turkey'de 1. olup yine aynı sene dünya 2.'si seçildiği zamandan beri tanıyorum.
Ünlü oyuncu, o zamandan bu yana hiç değişmedi. Sadece şöhreti arttı.
Alakurt, modellikten oyunculuğa geçtikten sonra onu ilk olarak 'Hacı' dizisinde izledik. Ardından 'Sıla' dizisinde oynamaya başladı. 2008 yılında yayına giren 'Adanalı' dizisinde Maraz Ali rolüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Arka arkaya projeler geldi.
Basında işleri ve aşk haberleri dışında tuhaf haberlerle yer almaya başladı.
İlk olarak 'Sıla' dizisinde kostüm sorumlusunu darp ettiği yazıldı. Ardından kulağımıza 'Fatih' dizisinin setini birbirine karıştırdığı haberleri geldi.
Bu olayı set ekibinde çalışan yakın arkadaşlarımdan duymuştum. Alakurt hakkında söylenen "Sette kavga çıkarıyor, set çalışanlarına şiddet uyguluyor" gibi cümleler basında ve dizi sektöründe o kadar çok yer aldı ki… Bu yüzden Mehmet Akif Alakurt, işine çok zarar verdi.
Daha sonra bir duydum ki Alakurt, oyunculuğu bırakmış. Tası tarağı toplayıp yurt dışına taşınmış. Oyuncunun Brezilya'da yeni bir hayat kurduğunu duyunca onun için çok sevindim. Onun adına dinlenecek ve tazelenecek diye mutlu oldum.
Alakurt "İş dışında ne soracaksanız sorun. Gelin oturun; ama iş, proje, dizi, film yok. Benden uzak… Oyunculuk mesleğini bıraktım. Oynadığım karakterler benim için meslekle beraber ekranda kaldı" diyormuş.
Bir dönem 'Sıla' dizisiyle Arap dünyasında hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Mehmet Akif Alakurt şimdi ise bunları söylüyor.
Bu sözlerden Alakurt'un ne kadar dolmuş ne kadar sıkılmış olduğunu varın siz tahmin edin.
Dışarıdan renkli, bir o kadar da zevkli görünen hayatın bir de başka yanı var işte… Alakurt, Brezilya'da yeni hayatının keyfini sürerken aşk hayatında da mutluluğu yakalamış. Brezilya'dan bir çiftlik alarak kendisini doğaya adayan 37 yaşındaki yakışıklı oyuncu burada kurduğu yeni hayatına 20 yaşındaki Nurseli Sarıkaya adlı bir güzeli dâhil etmiş.
Umarım çok mutlu olur...
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- Özgür ARAS
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