Yeni başlangıçlara
BİR GARİP İLİŞKİ
"Yok artık, olanlara şaşırmayacağım" dedikçe, bizim sektörün ünlüleri her seferinde bu iddiamı çürütecek şeyleri buluveriyorlar. Olayı duyduğumda şaşkınlıktan gerçekten ağzım açık kaldı.
Dinleyin hikayeyi, bakalım siz ne yapacaksınız?
Kızımız ünlü bir manken. Hatta bir dönem imza attığı skandallarla uzun süre gazete manşetlerindeydi... Kötü alışkanlıkları yüzünden uzun süre tedavi gördü hatta arkasına çok ünlü bir ismin desteğini aldı... Birlikte olduğu kişi de kendi çevresinde tanınan ama henüz piyasada tanınmayan bir iş adamı. Bu ikilinin yolları bir arkadaşları sayesinde kesişiyor. Erkeğimiz daha önceden evlenip boşanmış, çocukları olan biri... Ama cinsel tercihleri de farklı. Ve bu kimliğini daha rahat yaşayabilmek için bir paravan evliliğe ihtiyacı var.
Çünkü adamın ailesi cinsel tercihlerinin farklı olduğunu öğrenirse kıyamet kopar.
Bu yüzden adam tüm serveti elinden gider korkusu yaşıyor.
Adam, bizim ünlü mankenle de bu sıkıntıları yaşarken tanışıyor.
Kızımızın da geleceğiyle ilgili endişeleri var.
Haliyle kendisini garantiye almak istiyor. Onun da bu tarz sıkıntıları mevcut. İkilinin bu sıkıntıları laf lafı açtıkça ortaya dökülüveriyor.
İşte tam o sırada adamda bir aydınlanma yaşanıyor ve bizim ünlü manken kızımıza "Ben sana bir ev alayım, her ay da düzenli olarak hesabına para yatırayım sen de benimle evlen. Ama bu evlilik paravan bir evlilik olacak. Herkes kendi hayatını yaşayacak, kimse kimseye karışmayacak" diyor.
Kızımız teklife tabii ki balıklama atlıyor.
Hemen nişanlanıyorlar. Boy boy resimler, tektaş şovları derken… Kızımız adama arzu ettiği evi ve daha birçok isteğini açıklıyor.
Eve bir türlü karar verilemiyor. Ne semti ne de tarzı konusunda ikili anlaşamıyor. Bu arada iş adamımız kızın hesabına düzenli olarak para yollamaya başlıyor. Ama o da ne? Bizim kızın da onun annesinin de istekleri bir türlü bitmek bilmiyor. Adam da evi almadan, "Anlaşıldı sen yolunacak kaz arıyorsun; biz böyle anlaşmamıştık. Sen benden her gün para isteyemezsin. Bu iş olmayacak, vazgeçtim, çünkü sen çok açgözlüsün" diyerek olayı bitiriyor.
Ama kızımızı görün; hâlâ ben nişanlıyım havalarında geziyor. Yalan aşkını, yalanın içinde yaşamaya devam ediyor. Güzel kafalar; ama Allah gerçekten akıl fikir versin size.
- Haberler
- Yazarlar
- Özgür ARAS
- Yeni başlangıçlara
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çağatay işte şimdi yandı! 25 Aralık 2016, Pazar Prof. Dr. Orhan Kural, benim için özeldir ve onu çok severim. Sevmesine severim ama bazen de kendisine çok söylenirim....
- Çocuklara gülmek yakışır 18 Aralık 2016, Pazar Son 7 yıldır çocukları daha bir önemser oldum. "Bir çocuk, hayatı değiştirir" derler ya ben bunu yaşıyorum. Tam...
- Yılbaşında eğlenmek kaç lira? 11 Aralık 2016, Pazar Yeni yıl geliyor… Henüz herhangi bir plan ve program yapmadıysanız size bazı öneriler vereceğim. 2016 zorlu,...
- Ünlülerin kriz yönetimi 04 Aralık 2016, Pazar Kerimcan Durmaz, geçen hafta Samsun'da sahne aldığı mekanda saldırıya uğradı. Her yaşanan olayda olduğu gibi bu...
- Atı alan Üsküdar’ı geçmiş 27 Kasım 2016, Pazar Hikayeyi dinleyince "Sen öyle san diye haykırmak" geldi; ama yapamadım. Haliyle içimden bol miktarda söylendim....
ÖZGÜR ARAS Tweetleri