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  1. Çağatay işte şimdi yandı!
Özgür Aras Özgür ARAS
  • 03 Ocak 2017, Salı

Yeni başlangıçlara

2016 bitti… Hiç yaşanmamış saymak istiyorum 2016'yı… Etrafımda kim varsa onlar da benimle aynı fikirde… Eskiden yeni yıl geliyor diye heyecanlanırdım, içim kıpır kıpır olurdu. Bu yılbaşı yaptığım şey tüm sevdiklerime ve ülkeme bol bol dua etmek oldu. Eğlenmeye çıkmak isterdim. Önceden olsa planlar, programlar yapardım. Ama artık içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Her gördüğüm yerden Milli piyango bileti alırdım. Ancak bu yıl onu bile almadım. 2016'nın gidişiyle bu ruh halinden çıkıyorum ve enerji depoluyorum. Siz de aynısını yapın. İyi, kötü ne varsa; yaşattığı her şey için Allah'a şükredelim… Dilerim Allah sizlere 2017'de kalbinizden geçen tüm güzellikleri verir ve mutlu, huzurlu, sağlıklı bir 2017 yılı yaşarız keyifle...

BİR GARİP İLİŞKİ
"Yok artık, olanlara şaşırmayacağım" dedikçe, bizim sektörün ünlüleri her seferinde bu iddiamı çürütecek şeyleri buluveriyorlar. Olayı duyduğumda şaşkınlıktan gerçekten ağzım açık kaldı.
Dinleyin hikayeyi, bakalım siz ne yapacaksınız?



Kızımız ünlü bir manken. Hatta bir dönem imza attığı skandallarla uzun süre gazete manşetlerindeydi... Kötü alışkanlıkları yüzünden uzun süre tedavi gördü hatta arkasına çok ünlü bir ismin desteğini aldı... Birlikte olduğu kişi de kendi çevresinde tanınan ama henüz piyasada tanınmayan bir iş adamı. Bu ikilinin yolları bir arkadaşları sayesinde kesişiyor. Erkeğimiz daha önceden evlenip boşanmış, çocukları olan biri... Ama cinsel tercihleri de farklı. Ve bu kimliğini daha rahat yaşayabilmek için bir paravan evliliğe ihtiyacı var.
Çünkü adamın ailesi cinsel tercihlerinin farklı olduğunu öğrenirse kıyamet kopar.
Bu yüzden adam tüm serveti elinden gider korkusu yaşıyor.
Adam, bizim ünlü mankenle de bu sıkıntıları yaşarken tanışıyor.
Kızımızın da geleceğiyle ilgili endişeleri var.
Haliyle kendisini garantiye almak istiyor. Onun da bu tarz sıkıntıları mevcut. İkilinin bu sıkıntıları laf lafı açtıkça ortaya dökülüveriyor.
İşte tam o sırada adamda bir aydınlanma yaşanıyor ve bizim ünlü manken kızımıza "Ben sana bir ev alayım, her ay da düzenli olarak hesabına para yatırayım sen de benimle evlen. Ama bu evlilik paravan bir evlilik olacak. Herkes kendi hayatını yaşayacak, kimse kimseye karışmayacak" diyor.
Kızımız teklife tabii ki balıklama atlıyor.
Hemen nişanlanıyorlar. Boy boy resimler, tektaş şovları derken… Kızımız adama arzu ettiği evi ve daha birçok isteğini açıklıyor.
Eve bir türlü karar verilemiyor. Ne semti ne de tarzı konusunda ikili anlaşamıyor. Bu arada iş adamımız kızın hesabına düzenli olarak para yollamaya başlıyor. Ama o da ne? Bizim kızın da onun annesinin de istekleri bir türlü bitmek bilmiyor. Adam da evi almadan, "Anlaşıldı sen yolunacak kaz arıyorsun; biz böyle anlaşmamıştık. Sen benden her gün para isteyemezsin. Bu iş olmayacak, vazgeçtim, çünkü sen çok açgözlüsün" diyerek olayı bitiriyor.
Ama kızımızı görün; hâlâ ben nişanlıyım havalarında geziyor. Yalan aşkını, yalanın içinde yaşamaya devam ediyor. Güzel kafalar; ama Allah gerçekten akıl fikir versin size.
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