Çağatay işte şimdi yandı!
Yahu biri sigara içiyor diye ya da içki içiyor diye ona özenilinir mi? Yıllarca eğlence sektörünün içindeyim. Yanımda sigara ya da alkol içen arkadaşlarım olduğunda hatta onları bırakın annem ve babam dahi sigara içtiklerinde hiç onlara özenmedim. O yüzden sigara ve alkol konusunda gösterilmesi gereken hassasiyetin insanların içinde olması lazım… Orhan Hoca şimdi de Çağatay Ulusoy'dan şikayetçi… Hem de ne şikâyetçi… Kural, yakışıklı oyucunun gençleri sigaraya alıştırdığını düşünüyor.
Orhan Hoca, ayrıca Çağatay Ulusoy'un instagram hesabından sürekli sigara içerken çekilen fotoğraflarını paylaştığını belirtip savcılığa dilekçe vermiş.
Kural, dilekçesinde şu ifadelere yer vermiş: "Instagram hesabında 1 milyon 400 bin takipçisi olan Çağatay Ulusoy'un paylaştığı iki adet siyah beyaz sigaralı fotoğrafı 173 bin beğeni almıştır. Gençler üzerinde etkili bu oyuncunun hayranları genellikle orta ve lise eğitimindeki kız çocuklarıdır. Oyuncunun paylaşımlarını beğenenlerin yüzde 5'inin bilinçaltına etki eden bu fotoğrafların gençlerin sigaraya başlamasına neden olması halinde Ulusoy'un kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı 87 bin 500 olacaktır." Çağatay Ulusoy'un sigara firmalarıyla işbirliği içerisinde olduğu ihtimali üzerinde duran Orhan Hoca, "Kamu sağlığının zarar görmemesi için bu tür 'sigaraya teşvik etmek' gayesinde olan kişiler bu paylaşımlarını kaldırmalı, ayrıca cezalandırılmalıdır" demiş.
Orhan Hoca, Çağatay Ulusoy'un Kabahatler Kanunu'nun 'Tütün mamullerinin tüketilmesi' maddesi gereğince cezalandırılmasını istiyor.
Ancak bunu Çağatay Ulusoy'un bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Hele ki bir sigara firmasıyla işbirliği içinde olduğunu hiç sanmıyorum.
"Çağatay Ulusoy şimdi yandı" diye düşünüyorum. Çünkü artık Orhan Hoca, oyuncunun her anını mercek altına alacak ve onu sürekli gidip şikayet edecek.
Bu nedenle "Ünlülerin çevresine örnek olması gerekiyor" söylemi hiç mi hiç hoşuma gitmiyor.
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NİLÜFER'DEN 'YENİDEN YİNE YENİ'
Ünlü sanatçı Nilüfer, yeni albümünde Türk Pop Müziği'nin daha önce başka isimlerden dinlediğimiz ve adeta klasik olmuş şarkılarını yeniden yorumladı.
Albümün adını da 'Yeniden Yine Yeni' koydu. Albümün adı tekerleme gibi olsa da işin sahibi Nilüfer olunca ses bile çıkaramıyorsun. Sanatçının yeni albümü çok güzel olmuş, insan bütün şarkıları dinledikçe dinlemek istiyor.
'Memleketim', 'Seni Kimler Aldı', 'Ellerimde Çiçekler' gibi şahane parçaları artık Nilüfer'in sesinden dinlemek bana çok keyif verdi.
Albümdeki 12 şarkının çoğunda Sezen Aksu imzası var. Albümün direktörlüğünü ise usta müzik adamı Volga Tamöz yaptı.
Nilüfer ve Volga Tamöz ikilisi ortaya muhteşem bir iş çıkardı.
Kariyerinde 44 yılı geride bırakan Nilüfer, artık yeni şarkılara kapısını kapattığını söylemiş. Ünlü sanatçı ayrıca "İki sene önce çıkardığım albümde bana göre iyi şarkılar vardı. Fakat istediğim sonucu elde edemedim.
Kırıldım, çok üzüldüm, çok yıprandım. Bunca yıl bana çok iyi gelen şarkıları bu toplum da sevdi. Ben şarkıya inandım, toplum da inandı ve sevdi. Ama sanırım, artık burnum şarkılar konusunda eskisi kadar iyi koku alamıyor" demiş.
Ancak ben Nilüfer'e katılmıyorum.
Sanatçıyı seven, dinleyen kitlesi onu asla bırakmaz ve o ne söylese sesindeki tınıyla bize geçer. 'Yeniden Yine Yeni'nin yolu açık, dinleyicisi de alkışı da bol olsun…
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- Özgür ARAS
- Çağatay işte şimdi yandı!
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