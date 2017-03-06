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  1. Kazanan haklıdır!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 06 Mart 2017, Pazartesi

Oyun aynı skor farklı!

Çok vasat bir karşılaşmaydı.
Seyircinin takıma küskünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe kazandı ama sarı-lacivertli takımın üretkenlikten uzak kötü futbolu yine aynı şekilde devam ediyor.
Özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Fernandao'nun yakaladığı bir pozisyon var. Brezilyalı yıldız zor olanı başardı.
Fernandao kupa maçında performansından uzaktı. Babası vefat eden Lens'in ise her şeye rağmen sahaya çıkması ve istekli bir oyun sergilemesi takdire şayandı.
Maç öncesi Fenerbahçeli futbolcuların ve Osmanlısporlu oyuncuların Lens'e destek vermesi de bir o kadar güzeldi.

CÖMERT OSMANLI
Osmanlıspor'un 45 ve 73'te N'diaye 59'da da Bifouma ile kaçırdığı pozisyonlar vardı. Eğer Osmanlıspor bu yüzde yüzlük gol pozisyonlarını değerlendirebilse maçın skoru çok değişik olurdu.
Fenerbahçe 90+1'de Mehmet Topal ile golü bularak galibiyet özlemine son verdi. Ancak pozisyonda Mehmet Topal'ın topu eliyle düzeltmesi gözden kaçmamalı.
Fenerbahçe bu maçı kazandı ama oynadığı futbol yine gelecek adına sıkıntı verici.
Fenerbahçe ne olursa olsun şimdiden gelecek sezonun yapılanmasını hayata geçirmelidir.

MAÇIN EN iYiSi MEHMET TOPAL
Galibiyet golü takıma hayat verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BIFOUMA
Osmanlısporlu oyuncu çok kötüydü.
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