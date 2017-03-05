Kazanan haklıdır!
Dün gece de Beşiktaş bunlardan birisini yaşadı. Herkes fark bekliyordu.
Beşiktaş'ın ezici üstünlük kuracağı düşünülüyordu. Ancak, son dakikada Rize'nin penaltısı verilse maç 1-1 bitebilirdi. Beşiktaş, büyük takım olduğunu bir kez daha gösterdi ve kazanmasını bildi. Hanesine 3 puan daha yazdırarak şampiyonluğa emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü.
Rizespor bu ligin zayıf takımlarından bir tanesi. Belki sezon sonunda küme düşecek ama onlar da onurlu ve gururlu mücadelelerini sahaya yansıtarak bir anlamda varolma mücadelesi verdi. Dün gece olumlu bir futbol oynadığını söyleyemem Beşiktaş'ın.
Gökhan Gönül'ün attığı gol maçın en önemli anıydı. Çünkü çok önemli bir 3 puan kazandırdı bu golle.
Quaresma çok iyi değildi. Topları çok ezdi. Ölü topları kötü kullandı Beşiktaş... Beşiktaş'ta kaleci Fabri maçı yine gol yemeden bitirdi. Bu galibiyetler, rakiplerinin direncini kırar. Çaykur Rizespor'un verilmeyen penaltısı dışında pozisyonu yoktu. Bunu da belirtmek gerekir.
Beşiktaş, daha önce de dediğim gibi her zamanki formundan uzak bir görüntü çizdi. Ama bu görüntü bile kazanmasına yetti. Bu galibiyet artık şampiyonluğun çok yaklaştığını haber veriyor.
Beşiktaş bu saatten sonra çok büyük bir hata yapmazsa şampiyonluğa ulaşır. Rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray formsuz. Başakşehir, son ana kadar yarışta olabilir mi? Emin değilim...
MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN
Çok kritik bir gole imza atmasını bildi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KWEUKE
Rizespor'un golcüsü dün sahada yoktu.
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- Oktay DERELİOĞLU
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