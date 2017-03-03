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  1. Kartal şimdi çok yakın!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 03 Mart 2017, Cuma

Kupada çok farklı

Lige havlu atan Fenerbahçe Türkiye Kupası'na dört elle tutundu. Kayserispor karşısında ortaya konan futbol atılan goller de bunun göstergesi oldu. Sarı-Lacivertli ekip baştan sona kadar ne istediğini bilen ve oyunu kontrolünde tutmayı başaran takım oldu.
Kayserispor karşısında alınan galibiyet hem yarı final için dev bir adım oldu. Hem de Sarı-Lacivertli futbolcuların bundan sonrasında kendilerine olan özgüvenlerini kazanmalarını sağladı. Lens'in ilk yarının sonlarında doğru akıllıca ortasından kazanılan gol maçın tüm gidişatını değiştirdi.
İlk yarıda savunma güvenliğini ön plana alan bir futbol sergileyen Fenerbahçe, Lens-Fernandao işbirliği ile gelen gol ile rahatladı. Fenerbahçe ligde 4 gol yediği rakibini ikinci yarıdaki futboluyla adeta sahadan sildi.
Bu maç özellikle Brezilyalı golcü Ferannado'nun kendisini bulması için iyi oldu. Çok çalıştı ve futbolunu iki golle süsledi.

BÜYÜK AVANTAJ
Fenerbahçe Kayseri'den son derece avantajlı bir skorla dönüyor.
Futbolda her şey olabilir. Ama bu sonuç Fenerbahçe turu Kayseri'de kaptı.
Şimdi kupadaki bu moralin lige yansıması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kötü günleri atlatabilmesi için hem kupayı kazanması hem de ligde kalan tüm maçlarını kayıpsız atlatıp taraftarına moral vermesi şart.

MAÇIN EN iYiSi FERNANDAO
Çok çalıştı ve karşılığını 2 golle aldı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ WELLITON
Dün gece etkisizdi. Adını çok az duyduk.
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