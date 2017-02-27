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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi

Yazık... Çok yazık!

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına yazık. Ligin en kötü takımlarından birine karşı oynuyorsun, koskocaman Fenerbahçe'sin.
Ama yerinde yeller esiyor.
Adı var kendi yok.
İnanın Gaziantepli futbolcular Fenerbahçe ile oyunyorlar diye göbek atıyorlardır. Çünkü Fenerbahçe'yi dişlerine göre bir rakip olarak görüyorlardır.
Yazık. Gerçekten yazık.
Sahada hiçbir organizasyon yok.
Takımda bloklar arası bağlantı zayıf.
Topu her alan kendi başına birşeyler yapmaya çalışıyor.
Tam bir mahalle maçı gibi.
Daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncuların yüzde 60-70'i bu takıma yakışmıyor.
Fenerbahçe kadrosunda olacak oyuncular değil.

SÖYLENECEK SÖZ YOK
Tabi bunun sorumlusu kim?
Elbette bu kadroyu yanlış kuran kişilerde. Pereira ve yönetimde.
Fenerbahçe'de köklü bir değişim şart. Ama maalesef futbola bir giren bir daha bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe maçlarında teknik analiz bile yapamaz olduk. Çünkü ortada şu oldu, bu oldu diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Olan tek şey 90+5'te Gaziantep'in kaçırdığı son pozisyondu.
O pozisyoda Kangwa o topu nasıl gole çeviremedi şaşırdım.
Ligin en kötü takımına karşı futbol oynayamıyorsanız, 1 puan alıyorsanız, söylenecek başka bir şey yok.

MAÇIN EN iYiSi SEFA YILMAZ
Attığı golde takipçiliği çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜFENERBAHÇE
Takım halinde çok kötü bir futbol oynadılar.

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