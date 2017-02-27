Yazık... Çok yazık!
Ama yerinde yeller esiyor.
Adı var kendi yok.
İnanın Gaziantepli futbolcular Fenerbahçe ile oyunyorlar diye göbek atıyorlardır. Çünkü Fenerbahçe'yi dişlerine göre bir rakip olarak görüyorlardır.
Yazık. Gerçekten yazık.
Sahada hiçbir organizasyon yok.
Takımda bloklar arası bağlantı zayıf.
Topu her alan kendi başına birşeyler yapmaya çalışıyor.
Tam bir mahalle maçı gibi.
Daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncuların yüzde 60-70'i bu takıma yakışmıyor.
Fenerbahçe kadrosunda olacak oyuncular değil.
SÖYLENECEK SÖZ YOK
Tabi bunun sorumlusu kim?
Elbette bu kadroyu yanlış kuran kişilerde. Pereira ve yönetimde.
Fenerbahçe'de köklü bir değişim şart. Ama maalesef futbola bir giren bir daha bırakmak istemiyor.
Fenerbahçe maçlarında teknik analiz bile yapamaz olduk. Çünkü ortada şu oldu, bu oldu diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Olan tek şey 90+5'te Gaziantep'in kaçırdığı son pozisyondu.
O pozisyoda Kangwa o topu nasıl gole çeviremedi şaşırdım.
Ligin en kötü takımına karşı futbol oynayamıyorsanız, 1 puan alıyorsanız, söylenecek başka bir şey yok.
MAÇIN EN iYiSi SEFA YILMAZ
Attığı golde takipçiliği çok iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜFENERBAHÇE
Takım halinde çok kötü bir futbol oynadılar.
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Yazık... Çok yazık!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beşiktaş fark atabilir 26 Şubat 2017, Pazar “Beşiktaş rakip futbolcuların tahriklerine kapılmaz ve kendi oyununu sergilerse derbiden farklı galip ayrılabilir.” "Beşiktaş bu sezon çok şanslı. Çünkü meydanda rakip yok. G.Saray önünde Cenk ve Aboubakar ilk 11'de oynatılmalı."
- Doluzdizgin yola devam 24 Şubat 2017, Cuma İsrail'de elde edilen avantajlı skor ile Beşiktaş, Vodafone Arena'ya çok rahat çıktı. Hapoel'in kaybedeceği hiç...
- Advocaat ile bu iş olmaz! 23 Şubat 2017, Perşembe Krasnodar gibi bir takıma Kadıköy'de elenmek elbette tüm Fenerbahçeliler'i üzmüş ve kızdırmıştır. Fenerbahçe gibi...
- Yazık... Çok yazık 20 Şubat 2017, Pazartesi Kadıköy'de futbol adına hiçbir şey yoktu. Bu sene kötü oynamayı Fenerbahçe alışkanlık haline getirdi. Eğer Kasımpaşa...
- Fener ucuz kurtuldu! 17 Şubat 2017, Cuma Fenerbahçe'nin dün oynadığı futbola baktığımızda Krasnodar karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye Sarı-Lacivertliler'in...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri