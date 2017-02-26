Beşiktaş fark atabilir

"Beşiktaş rakip futbolcuların tahriklerine kapılmaz ve kendi oyununu sergilerse derbiden farklı galip ayrılabilir." "Beşiktaş bu sezon çok şanslı. Çünkü meydanda rakip yok. G.Saray önünde Cenk ve Aboubakar ilk 11'de oynatılmalı."



Beşiktaş'ın Galatasaray ile yarın oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi yazarımız Oktay Derelioğlu'na derbiyle ilgili sorular yönelttik. Beşiktaş'ın deplasmanda da olsa bu maçta açık ara önde olduğunu söyleyen Derelioğlu, Siyah- Beyazlı takımın rakip takımın tahriklerine gelmemesi durumunda sahadan farklı galip ayrılabileceğini ifade etti. İşte Derelioğlu'na sorduğumuz sorular ve cevapları:



Maçın 90 dakikasında 2 takımdan nasıl bir oyun bekliyorsunuz?

G.Saray galibiyete daha çok ihtiyacı olan taraf. Çünkü hem taraftarıyla barışması açısından, hem Tudor'un kendini kabul ettirmesi bakımından kazanmaya ihtiyacı var. Bu nedenle saldıracak taraf G.Saray olacak. Beşiktaş zaten lider ve kaliteli bir ekip. Rakip takım oyuncularının tahriklerine kapılmazlarsa maçı rahat kazanırlar.



"Beşiktaş tahriklere kapılmamalı" derken neyi kastettiniz?

Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ın üzerine gelecek ve açık verecek. Beşiktaş ne zaman sahanın dışına çıkarsa bozuluyor. Derbi havasını futbol çerçevesi içinde tutmalı. Başta Sabri olmak üzere bazı oyuncuların oyununa gelmemeli. F.Bahçe ile oynanan kupa maçı hala akıllarda. Tosic tahrikler sonu atılınca Beşiktaş mağlup oldu.



Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre üstün olan tarafı nedir?

Beşiktaş takım oyununu çok iyi oynuyor. Rakibine alan vermiyor, topu rakibine kaptırmadan oynuyor. Tehlikeli alanda iyi işler yapıyorlar. Rakip sahası içinde çok etkili oyuncuları var. Atiba, Cenk, Aboubakar ve Talisca iyi oyuncular. Belki Quaresma takım oyununa fazla uyum sağlamıyor ama yine de çok etkili bir takım.



Beşiktaş Galatasaray'a yenilirse şampiyonluk riske girer mi?

Beşiktaş için ligde şampiyonluğa ulaşmak basit bir olay. Beşiktaş ligi kaybederse ancak harakiri yaparak kaybeder. Beşiktaş'ın bileğini bükecek bir takım yok. Beşiktaş çok şanslı bir durumda, çünkü meydanda rakip yok. Beşiktaş 5 sene üst üste şampiyon bile olabilir. Daha önce dediğim gibi yeter ki tahriklere kapılmasınlar.



Derbide Beşiktaş sizce nasıl bir onbirle sahaya çıkmalı?

Beşiktaş'ın orta sahada bel kemiği Atiba'ya bu maçta da büyük iş düşecek. Ayrıca Talisca ve Aboubakar da önemli bir oyuncu. Bu maçta Cenk ve Aboubakar ilk 11'de oynamalı. Babel'i ikinci yarı gidişata göre alırım. Beşiktaş büyük bir hata yapmaz kendi futbol anlayışını sahaya yansıtırsa bu maçtan farklı galip ayrılabilir.



