Yol Durumu
  1. Advocaat ile bu iş olmaz!
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Şubat 2017, Cuma

Doluzdizgin yola devam

İsrail'de elde edilen avantajlı skor ile Beşiktaş, Vodafone Arena'ya çok rahat çıktı. Hapoel'in kaybedeceği hiç bir şey olmadığı için İsrail ekibi tüm gücüyle saldırmak isteyecekti.
Şenol hoca orta sahaya Necip ve Gökhan İnler'i ilk 11'e koyarak oyuna başladı.
İlk maçın verdiği rahatlıkla Atiba, Oğuzhan ve Cenk'i Galatasaray maçını düşünerek dinlendirdi. Aslında Quaresma'yı da dinlendireceğini bekliyordum ama Portekizli oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda Hapoel'in baskısını iyi karşılayan Beşiktaş 17. dakikada gelen golle rahatladı.
İkinci yarı ise Beşiktaş tüm konsantrasyonunu kaybetti. Hapoel'in 64. dakikada gelen golünden sonra İsrail takımı 2-3 tane net pozisyon buldu. Ancak bunları gole çevirmeyi başaramadı. Cenk Tosun'un golüyle Beşiktaş yine de maçı kazanmayı başardı. Beşiktaş hem Türkiye'de hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor.
Şimdi Beşiktaş için önünde çok önemli bir Galatasaray derbisi var. TT Arena'da yenilmediği taktirde şampiyonluk yarışında da çok önemli bir adım atılacak.

MAÇIN EN iYiSi FABRI
Genç kaleci yine kurtarışlarıyla güven verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ GORESH
Hapoel'in kalecisi 3. golde büyük hata yaptı.
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