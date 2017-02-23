Advocaat ile bu iş olmaz!
Fenerbahçe gibi yüksek maliyetli bir takımın Krasnodar karşısında oynadığı futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Maçın sonlarına doğru zaten taraftar tepkisi de bu hayal kırıklığı, kızgınlığı ortaya koyuyor. Aslında Fenerbahçe maça çok iyi fırsatlar bularak başladı. Eğer ilk 5-6 dakikada yakaladığı fırsatları değerlendirebilse maçın sonucu daha değişik olabilirdi. Ama bu fırsatları değerlendirmek yerine inanılmaz bir hata yaparak gol yemek sarı-lacivertli takıma pahalıya mal oldu. Skrtel kendisine yakışmayacak acemice bir hata yaptı. Krasnodar da bunu affetmedi.
Bu hata takımın bütün konsantrasyonunu bozdu. Krasnodar bir kez gelip golü bulunca Fenerbahçe'nin tur şansı da iyice kayboldu. Bunun verdiği moral bozukluğu hemen takıma yansıdı.
OFANSİF HAMLESİ YOK
Moussa Sow'un iki kez aynı yerden gol kaçırması büyük şanssızlıktı.
İkinci yarıda Advocaat'tan tur için ofansif hamleler bekliyordum.
Ama yine takım savunmasını düşündü.
Bu tür maçlar puan maçları değil.
3 gol bulmak zorundasınız. Josef ve Mehmet Topal'dan birini çıkartıp oyuna ofansif bir oyuncu sokabilirdi.
Ama Sow'u çıkartıp yine Fernandao'yu aldı. Advocaat'la bu işin olmayacağı belli.
MAÇIN EN iYiSi SMOLOV
İki maçta da iyiydi. Kendini çok iyi gösterdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ADVOCAAT
Takımını dün gece yine kötü yönetti.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Advocaat ile bu iş olmaz!
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