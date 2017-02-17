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  1. Yetersiz Fener
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 17 Şubat 2017, Cuma

Fener ucuz kurtuldu!

Fenerbahçe'nin dün oynadığı futbola baktığımızda Krasnodar karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye Sarı-Lacivertliler'in üzülmemesi lazım. Böyle kötü bir oyunla Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanından avantajlı skorla dönüyor bence. Fenerbahçe'nin bu futbolu tur için umut veriyor mu?
Elbette hayır. Fenerbahçe özellikle hücum bölgesinde çok etkisiz kaldı.
Advocaat'ı anlamak mümkün değil.
Emenike aylardır yok. Kadro dışı.
Böylesine önemli bir maçta ilk 11'de sahaya sürüyorsunuz.
Ne ara ara beğendiniz. Beşiktaş maçını tek başına alan Van Persie'nin hazır olmadığını ve fit olması için İstanbul'da bıraktığını söyledi. Yani bir sakatlığı yok. Peki Van Persie bu Emenike'den iyi değil mi? Ne ara Emenike'yi beğendiniz de ilk 11'e koydunuz.

BALIK BAŞTAN KOKUYOR
Saha dışındaki yanlışlar maalesef saha içine böyle yansıyor. Maçın için söylenecek çok fazla şey olmadığını düşünüyordum.
Fenerbahçe ilk şutu 60'tan sonra attı. Bireysel yetenekli oyuncuların girişimleriyle bir takım asla bir iyi bir takım olamaz. Bugün kadro zenginliği olarak Fenerbahçe'de forma bulamayacak bir çok oyuncuyu sayabilirim. Takımın yüzde 60-70'i Fenerbahçe'de oynayacak kalitede değil. Fenerbahçe'de oynadıkları için şükretmeliler. Orta sahada oyunu değiştirecek yaratıcı bir oyuncu yok. Hep aynı tip defansif ağırlıklı futbolcular var.
Maalesef balık baştan kokuyor.

MAÇIN EN iYiSi CLAESSON
Krasnodar için iyi bir transfer. Kafa golü klastı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMENİKE
Çok top kaybetti. Zaten hiç hazır değildi.

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