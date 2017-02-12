Yetersiz Fener
Ama şunu söylemek istiyorum.
Futbolu izlemek için mi geliyorsunuz, küfür etmek için mi, sahaya atlamak için mi belli değil. Bunun akabinde saha içine gelebilirsek, Türkiye'de saha içini konuşmak son sırada geldiği için, sahada da iki takım için de söylüyorum seyir zevkini hakedecek bir futbol yoktu.
Fenerbahçe takımı kadro kalitesi, birkaç iyi oyuncuyla sınırlı. Dünkü 11'le konuşursak başta Lens, Volkan Demirel, Kjaer üçlüsünü çıkarırsak dün iyi oynadığını zannedenlere rağmen Fenerbahçe takımı beni yine yanıltmadı, yetersizliğini yine dün gösterdi.
Oyunun yarısından fazlasını 10 kişi oynayan Bursaspor'a karşı attığı penaltı golünden sonrası ve öncesi tek bir pozisyona bile giremiyorsan, biri bulup ikinciyi atamıyorsan, rakibin direncini kıramıyorsan, oyunun sonunda üzüntü ile ayrılmaya mahkumsun.
PENALTILAR AĞIR KARAR
Atılan iki golde de penaltı penaltı değildi. İki pozisyonda da eller vücuda yapışıktı. Bu penaltılar verilmez. Bursaspor'un kazandığı penaltı ise bence daha ağırdı. İki taraf da galibiyeti haketmedi bence.
Maçın berabere bitmesi kadar doğal bir skor olamaz. Aynı şekilde Bursaspor'un kadro bütünlüğü de bence çok yetersiz. Bu oyun iyi futbolcularla oynanır. Sahada 22 tane futbolcu sayısı üzerinden gidersek iyi futbolcu sayısı yüzde 20'yi geçmezdi. Fenerbahçe teknik direktövrü Advocaat da gerekli hamleleri yapmadı. Oyunu ileri itmedi. Böyle maçlarda 2'yi bulmazsan hep sıkıntı yaşarsın.
MAÇIN EN İYİSİ LENS
Maçın en etkili futbolcusu olarak Lens göze çarptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ AATIF
Biraz kımıldasa Fener kolay kazanırdı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Yetersiz Fener
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